Expanziu reťazcov potiahnu menší hráči

Štrnásť predajní naraz otvoril nemecký diskont Lidl, keď v roku 2004 vstupoval na slovenský trh. Ani po takmer pätnástich rokoch neuzavrel kapitolu expanzie, hoci tempo rozširovania siete obchodov sa už podstatne zvoľnilo.

14.08.2019, 08:52 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Podobne sú na tom jeho najväčší konkurenti Kaufland či Tesco, živšie expanzné plány má Billa. Ráznejšiu ofenzívu z pohľadu tržieb avizujú menšie obchodné reťazce zastrešené spoločnosťami Terno real estate a CBA Slovakia. Plány zveľaďovať obchodné siete ešte pred pár mesiacmi ohrozoval osobitný odvod z obratu. Parlament však kontroverzné opatrenie po intervencii Európskej komisie promptne zrušil a reťazce napokon neprišli ani o jeden cent.

Diskont s prvým outletom

Nasýtenosť slovenského trhu retailovými priestormi je pomerne veľká. Podľa prognózy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE príde do roku 2023 len k ich miernemu nárastu. Týka sa to najmä predaja potravín a odevov. Naopak, výraznejšieho skoku vpred by sa mohol dočkať rastúci segment zdravia a krásy. Predaj potravín podľa CBRE stúpne o deväť percent, priestory pre tento typ retailu sa rozšíria o 3,9 percenta.

Líder slovenského maloobchodu podľa výšky tržieb, britské Tesco, zámery so sieťami predajní a noviniek zatiaľ nekomunikuje. Jeho šéf pre strednú Európu Matt Simister v rozhovore pre TREND na jar tohto roku povedal, že na Slovensku neplánujú otvárať veľa predajní, len veľmi malý počet obchodov menšieho formátu. V súčasnosti Tesco prevádzkuje na Slovensku stopäťdesiat predajní od hypermarketov cez supermarkety až po menšie samoobsluhy Expres.

