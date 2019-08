Novodobé otroctvo alebo trpká chuť na tanieri

Sme krajinou závislou od importu. V histórii samostatného Slovenska sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť potravinovú sebestačnosť.

14.08.2019 | Veronika Rajničová

Krajina je pomerne veľkým dovozcom ovocia aj zeleniny. V prípade ovocia je podľa analytičky Slovenského farmárskeho družstva Evy Sadovskej dovoz šesťnásobne vyšší ako vývoz. Zo zahraničia nedovážame len citrusy a tropické plody, ale aj kôstkové ovocie a bobule. Pri zelenine či melónoch je import až deväťnásobne vyšší ako export.

Jedným z vďačných dovozcov je Španielsko. Vlani sme z neho importovali ovocie a zeleninu za vyše 60 miliónov eur. Pri zelenine išlo o podiel vyše 14 percent na celkovom dovoze tejto komodity, pri ovocí takmer o 10 percent. Spolu to bolo viac než 6 600 ton plodín. Španielsko si drží prvenstvo v importe paradajok, uhoriek a citrusov. Z Peloponézskeho polostrova vo veľkom čerpáme aj cibuľu, hlávkový šalát, kapustu či zemiaky. Ak si predstavujete idylické slnkom zaliate polia, realita môže tento pohľad pokaziť.

Pod minimálnu mzdu

Zhruba polovica španielskej produkcie ovocia a zeleniny pochádza z oblasti pri meste Almería. Podľa andalúzskych úradov prináša biznis do španielskej ekonomiky asi dve miliardy eur ročne. Kedysi pestovali ovocie a zeleninu menší podnikatelia, dnes ich vytláčajú nadnárodné spoločnosti. Keď prechádzate po pobreží k Gibraltáru, desiatky kilometrov vidíte biele pásy skleníkov. Je ich toľko, že sa spájajú do súvislých plôch, ktoré z diaľky pripomínajú vodné nádrže. Miestni volajú oblasť Mar de plástico (more plastových skleníkov). Práca v nich je náročná. Často chýbajú toalety či tečúca voda, ľudí štípu oči z pesticídov a insekticídov. V lete sa tam napoludnie nedá vydržať. Ale mnohí ľudia, ktorí tam pracujú, vydržať musia. Je to ich jediná cesta, ako v Španielsku prežiť.

