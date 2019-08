S predsudkami sa cestovať nedá

Hovorí sa, že je rozdiel medzi turistom, cestovateľom a dobrodruhom.

Prvý si v cestovnej kancelárii zaplatí all inclusive v obľúbenej destinácii, z ktorej sa potom celý týždeň nepohne, len občas sa odváži na nejaký fakultatívny výlet. Cestovateľ už preferuje vzdialenejšie alebo nie úplne bežné miesta a dopravu aj ubytovanie si vybaví sám. Predĺžený víkend v Petrohrade alebo v Marrákeši? Stačí otvoriť notebook a cez jednu z tuctov firiem si kúpiť letenku aj hotel. Katarína Foltánová si vyskúšala obe. Ale potom sa zaradila do tretej skupiny, pre ktorú je spoznávanie cudzích miest drogou. Jedného dňa sa rozhodla úplne zmeniť život. Hoci to najprv vyzeralo len na dlhší výlet do Ázie, postupne sa stala propagátorkou sólo cestovania a chodí po svete úplne sama takmer dva roky.

Cestovať si po celom svete celé mesiace, mnohí si okamžite predstavia unudeného zbohatlíka alebo dcéru veľkopodnikateľa. K. Foltánová je, naopak, typ, ktorý by ste nečakali stretnúť niekde s batohom v Andách. Bežný smrteľník, ktorý sa angličtinu začal aktívne učiť až počas vysokej školy. Po jej absolvovaní si jazyk išla na chvíľu vycibriť za známymi do Londýna, kde nakoniec strávila desať rokov. Pracovala ako recepčná, event manažérka aj ako správkyňa realít. Až kým sa nepoobzerala okolo seba.

