Smer nenávidí vlastné reformy

Povedať, že podstatou vlád Smeru od roku 2006 bola len korupcia a nárast vplyvu oligarchov a mafiánov na riadenie štátu, by nebolo fér. Ministri Smeru mali občas aj svetlé okamihy, keď sa usilovali o nejakú zásadnú reformu vo svojom rezorte, ktorá by reálne a dlhodobo zlepšila fungovanie systému.

14.08.2019, 08:52 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Bolo to vždy náročné na vedomosti, odvahu i ľudí. Vypracovať a presadiť systémovú reformu je úplne iná politická liga, ako len cez pár paragrafov v jednom zákone znížiť dane alebo zvýšiť sociálne dávky. A tiež má potenciál zanechať v krajine oveľa hlbšiu stopu než všetky stožiare a pomníky. Stačí si spomenúť na Miklošovu rovnú daň alebo Žitňanskej zverejňovanie zmlúv na internete a protischránkový zákon. Ale vždy, keď sa na takýto historický počin odhodlal minister za Smer, niečo sa zadrhlo.

Aktuálne to ilustruje ministerka zdravotníctva Zuzana Kalavská. Zmysluplná stratifikácia nemocníc, ktorá by mohla priniesť zariadeniam efektívnu špecializáciu a pacientom kvalitnejšiu starostlivosť, dostala vo svojich hrubých kontúrach podporu aj zo strany opozície a analytikov. Naposledy sa niečo také Smeru podarilo v roku 2012, keď krátko po voľbách presadil v parlamente dôležitú zmenu vo výpočte dôchodkového veku, ktorý sa nadviazal na strednú dĺžku dožitia. Ale nebol by to Smer, keby vždy vzápätí vlastnú reformu, ovenčenú uznaním, netorpédoval. A tak dnes máme dôchodkový strop a Z. Kalavská polená pod nohami. S dlhým nosom skončil aj minister kultúry Marek Maďarič, keď sa v roku 2017 snažil presadiť úplne nový systém voľby riaditeľa verejnoprávneho RTVS, ktorý by odstrihol poslancov od priameho vplyvu na tento proces.

V roku 2011 sa Smer ako opozičná strana zachoval veľmi zodpovedne, keď podporil ústavný zákon o dlhovej brzde, len aby o pár rokov začal horúčkovito pracovať na jeho uvoľnení. Keby na zrušenie tohto zásadného opatrenia nebolo treba 90 hlasov, poslanci za Smer by ho už dávno vykastrovali. Z naozaj veľkých reformných opatrení Smeru prežila len vlajková loď exministra vnútra Roberta Kaliňáka v podobe reformy ESO. Odvážne zrušila krajské a obvodné úrady a vytvorila sieť klientskych centier, čo malo štátu ušetriť 700 miliónov eur. Rozpočtová rada i Najvyšší kontrolný úrad SR však pýchu dnes už bývalého ministra vnútra spláchli s tým, že úspora a prínos reformy sa nedajú nijako dôveryhodne odmerať.

Povedané slovami Roberta Fica: Smer má rád reformy ako koza nôž. Strana mala za uplynulých desať rokov jedinečnú šancu posunúť systémové prvky štátnych a verejných sektorov na kvalitatívne vyššiu úroveň. Lenže tadiaľto jej ambície nikdy neviedli. Vždy išlo len o udržanie moci. Všetko ostatné bolo a je druhoradé.