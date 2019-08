Spotreba na úrovni dieslov

SUV sú príliš robustné, príliš vysoké, málo obratné a majú vyššiu spotrebu. Navyše nezapadajú do žiadneho scenára napísaného klimatickou zmenou. Ten totiž nabáda na skromnosť. Trendy však hovoria niečo iné. SUV sa predávajú lepšie ako včera a horšie ako zajtra. Viem prečo. Vyzerajú hodnotne, robustne, odolne a dávajú vodičovi aj posádke väčší pocit bezpečia.

14.08.2019, 08:52 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

Prispôsobujem sa zatiaľ s jednou výhradou. Hovorím si – keď už SUV, potom so vznetovým motorom. Diesel má vysoký – dole položený krútiaci moment, ľahšie si poradí s vysokou hmotnosťou aj veľkou čelnou plochou SUV. Na základe vlastných skúseností môžem konštatovať, že v reálnej prevádzke má stredné SUV vybavené dieslom zhruba o dva litre nižšiu priemernú spotrebu ako rovnako veľké SUV motorizované „benziniakom“. Ostávam však optimista a verím, že raz nájdem SUV s dnes čoraz módnejším hybridným pohonom (benzín/elektromotor), ktoré sa v spotrebe paliva v meste aj mimo mesto dieslom aspoň vyrovná. Dnes sa ma o tom pokúša presvedčiť Honda Civic CR-V 2,0 i-MMD 4WD Hybrid.

Pribudli spínače

Spoza volantu sú moje vizuálne dojmy dosť podobné tým z exteriéru. Konzervatívna fazóna umocnená imitáciou drevených líšt sa tak trochu bije s netradične riešeným stredovým panelom. Jazdu vpred, dozadu, neutrál aj parkovanie v hybride už nerieši páka prevodovky (prevodovka tu absentuje) ale osobitné spínače. Jednoduché a logické, no má to minimálne jednu nevýhodu. Zatiaľ čo s pákou narábam, ani na ňu nemusím pozerať, keď prstom triafam spínače, odvraciam zrak od diania pred autom. Možno by som si časom zvykol, týždeň však nestačil.

