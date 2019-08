TOP 10 investícií

14.08.2019, 08:52 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Výber TREND Analyses z investičných zámerov avizovaných v júli

Slovenské batérie pre elektromobily

Investor: slovenský InoBat + americký Wildcat Discovery Technologies

Lokalita: západné Slovensko

Investícia: 100 miliónov eur

Zámer: nový závod na výrobu batérií do elektromobilov

Európa pridáva plyn vo výrobe i využívaní elektromobilov, no chýbajú jej vlastné kapacity na výrobu batérií. Tie musí dovážať z Ázie. O to sľubnejšie znie, že nový veľký závod na batérie do elektromobilov má vzniknúť aj na Slovensku. Pre domáci priemysel je to o to dôležitejšia správa, že ten z veľkej časti stojí práve na výrobe automobilov.

Náklady na fabriku sú zhruba sto miliónov eur. Dohodu spečatila tuzemská spoločnosť InoBat s americkou firmou Wildcat Discovery Technologies.

