Ako sa Ficovi rozutekali marionety

Posledná fáza politického úpadku nastáva, keď už je človek takmer na smiech. Do týchto vôd pomaly pláva Robert Fico. Ešte napína svaly a snaží sa hrať mocenské hry, ale časy, keď mohol jedným telefonátom sfúknuť šéfa štátnej poisťovne, sú dávno preč. Len on to ešte nechápe alebo nechce pochopiť. Situácia je však zrejmá.

21.08.2019, 08:54 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Už to nie je len Peter Pellegrini, ktorý mu pravidelne protirečí, a to nielen vo vládnych politikách, ale aj v straníckych záležitostiach. Premiér aktuálne odmietol myšlienku, aby si odvrhnutý policajný prezident Tibor Gašpar išiel fúkať ego na kandidátku Smeru, čo R. Fico, naopak, podporuje. P. Pellegrini tým zjavne dodal odvahu aj vedľa seba stojacej ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej, ktorá na spoločnom brífingu znenazdajky zdvihla hlavu a rozhodla sa ignorovať Ficove „nóty“ ohľadom svojej reformy. Zrazu sebavedomo vyhlásila, že stratifikáciu nemocníc zrejme nepredloží ako ústavný zákon, pretože „keby si to myslela, tak by to urobila hneď na začiatku“.

Na zadné sa prekvapivo postavila aj ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá bola pri nástupe do funkcie označovaná za Kaliňáka v sukni. Čoraz nervóznejší R. Fico ju vyzval, aby urobila poriadok s policajnými vyšetrovateľmi, ktorí si dovolili v oficiálnej správe opísať, ako Marian Kočner s Norbertom Bödörom pracovali v prospech Smeru. Ministerka to hodila za hlavu s tým, že vyšetrovateľov treba nechať na pokoji. Iste, podstatné v tomto prípade bude to, čo povie policajtom mimo kamier. Ale aj samotné Sakovej vyhlásenie má výpovednú hodnotu a naznačuje, že mocenské siločiary v krajine sa preskupujú iným smerom.

Dokonca aj nový minister financií Ladislav Kamenický, ktorý v parlamente vždy pôsobil ako neutrálny ekonomický diplomat bez vlastného názoru, sa zrazu prebral z kómy a pochopil, že vyrovnaný rozpočet nebude. Toto objavenie kolesa by stálo len za úškrn, keby za ním nenasledovala odvážna verejná výzva na vládne šetrenie a avízo na možné škrty. To je priamy útok na starostlivo nadizajnované záchranné koleso Smeru a SNS pred voľbami – polmiliardový sociálny balíček.

Robert Fico už na tlačovke s kamennou tvárou spláchol Kamenického výzvu slovami, že nemá v čom ustúpiť a všetko ide ďalej podľa plánu. Lenže v skutočnosti sa nič nevyvíja podľa Ficových plánov a nedokáže presadiť svoju líniu ani v rámci koalície a parlamentu, čo je posledná pôda, kde by sa ešte mohol hrať na lídra. Hoci sa snažil zablokovať júnovú voľbu ústavných sudcov, nepochodil a lístky do urny napokon hádzali aj jeho vlastní poslanci. Predseda Smeru sa zmenil na bábkoherca, ktorý ešte usilovne máva rukami, ale na prstoch mu visia už len prázdne šnúrky. Marionety začali žiť vlastným životom.