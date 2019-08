Cyprus prilákal nielen Afroditu

Priatelia nás pozvali na meze. Stôl sa plnil mištičkami s jedlami od výmyslu sveta a čašník dolieval skvelé cyperské víno. Hostina trvala do polnoci, okolo cvrlikali cikády. Mali by sme si už pospevovať, no naša debata bola čoraz vážnejšia. Na pretras sa totiž dostalo rozdelenie tohto krásneho ostrova, kúpajúceho sa v Stredozemnom mori.

21.08.2019, 08:54 | Jana Janků

Debata s učiteľom na dôchodku Burcuom, s ktorým sme boli kedysi ako vysokoškoláci na praxi v Anglicku, jeho dcérou Maro, úspešne podnikajúcou vo farmácii, a naturalizovaným Cyperčanom Davidom, pôvodom z USA, živiacim sa ako sprievodca turistov, sa mi do detailov opäť vybavila pred pár dňami. Od Burcua som totiž začiatkom júla dostala esemesku so slovami: „Prepáč, mýlil som sa. Na vine je môj nevyliečiteľný optimizmus." Krivdy z hlavy len tak nevymažeš Počas tej večere pod hviezdami sme si vypočuli dva odlišné názory. David spomínal, že prvýkrát prišiel na Cyprus ako študent archeológie, narodený v New Yorku, do študentského tábora s túžbou podieľať sa na vykopávkach. Zostal a žije tu už takmer 20 rokov. „Ver, nie je v tom nijaká miestna dievčina," bránil sa, keď som trochu vyrývala. „Jednoducho som sa zamiloval do krásy tohto ostrova, jeho klímy, jedla i ľudí. Našiel som tu všetko, čo pre dobrý život potrebujem. Rozdelenie už takmer ani nevnímam," tvrdil v onej debate. „Iba ak na priechode cez takzvanú zelenú zónu, kde musia turisti zvyčajne ukazovať pasy, hoci je ostrov členskou krajinou Európskej únie."



