E-mail je bezpečný ako pohľadnica

Aplikácie ako Threema či Signal používajú asymetrické šifrovanie. Treba naň šifrovací aj dešifrovací kľúč. Tie sú vygenerované súčasne, ale jeden z druhého vypočítať nemožno

21.08.2019

Bežné elektronické komunikačné prostriedky ako e-mail či správy na Facebooku sú ako otvorená kniha, hovorí v rozhovore pre TREND expert na informačnú bezpečnosť a súdny znalec Ivan Makatúra. Existujú síce aj zabezpečené aplikácie, v ktorých sú správy šifrované zložitým spôsobom, no ani tie nie sú podľa neho nezdolateľné.

Existuje niečo ako absolútne zabezpečená elektronická komunikácia, ku ktorej sa nikdy nikto nedostane?

Nie. Absolútna bezpečnosť neexistuje. Je to len otázka času a výpočtového výkonu, ktorý je človek ochotný investovať do toho, aby prekonal nejakú šifru. Bežne dostupné kryptografické mechanizmy sú dostatočne odolné na používanie v občianskom živote a civilnom prostredí. To však neznamená, že je nemožné ich zlomiť. Ak máte potrebné technické prostriedky, príslušné zručnosti a dostatok času, podarí sa to.

