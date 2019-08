Firmy o nás vedia čoraz viac, ale pohľad do súkromia nesmú zneužiť

Zamestnancove e-maily boli čoraz zriedkavejšie a kratšie. Počet lajkov od kolegov pod jeho statusmi na četovacej platforme mal zostupnú krivku.

21.08.2019 | Tomáš Nejedlý

Dávno neprišiel s návrhom na zlepšenie práce či aspoň spoločnú tímbildingovú aktivitu. Algoritmus ešte načrel do databázy a vyhodnotil údaje z ostatného prieskumu spokojnosti zamestnanca a krivku jeho výkonov. Bolo to jasné. Pravdepodobnosť, že pracovník do troch mesiacov podá výpoveď, prekročila 90 percent. Manažérovi tímu na mobile cinkla notifikácia s informáciou o rizikovej situácii.

Podrobné a nepretržité monitorovanie zamestnancov je dnes vďaka informačným technológiám jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Inžinieri a programátori prichádzajú s novými a lepšími aplikáciami, ktoré dokážu zbierať a analyzovať údaje o pracovníkoch a ich aktivitách. Rýchlo, automaticky, neustále. Zámer je jednoduchý: pomôcť firme k vyššej efektívnosti a zisku. No čím častejšie a čím viac osobných údajov firmy zbierajú, tým intenzívnejšie sú obavy zamestnancov o súkromie z dôsledkov možného zneužitia údajov, ktoré o nich zamestnávatelia „vydolovali“.

Kamaráti podľa AI

Bežné kancelárske pracovisko dnes zaznamenáva každú aktivitu pracovníkov na pracovných počítačoch – navštívené webové stránky, sociálne siete, čas na nich strávený, sprievodnú konverzáciu... Oficiálnym dôvodom je bezpečnosť, teda schopnosť ítečkárov firmy rýchlo reagovať na prípadné útoky a hrozby z virtuálneho priestoru. No tieto dáta je možné využiť aj inak a firmy si túto príležitosť uvedomujú. „Umelá inteligencia dnes dokáže napríklad pomáhať pri optimálnom skladaní pracovných tímov,“ hovorí riaditeľ oddelenia Data Science spoločnosti TeamViewer Filip Vítek.

