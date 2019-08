Herné slúchadlá, ktoré na to idú inak

21.08.2019, 08:54 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Zhodou okolností sa do redakcie takmer v rovnakom čase dostali dvoje káblové slúchadlá primárne k počítaču, ktoré vybočujú z radu.

Každé svojím spôsobom. Sú odlišné dizajnom, prístupom k spracovaniu zvuku aj cenou. Spoločné majú to, že hoci sa tvária ako príslušenstvo pre hráčov, v skutočnosti sú veľmi dobrou voľbou aj pre bežných poslucháčov. SteelSeries Arctis Pro + GameDAC je model od renomovanej značky, ktorý do balenia pridal malú zvukovú kartu so zosilňovačom, a zrazu to už nie sú len ďalšie slúchadlá pre hráčov. Creative SXFI Air C sú zas prvé s integrovanou technológiou SXFI alebo aj Super X-Fi. Mapovaním uší a hlavy vytvárajú personalizovaný priestorový zvuk, ktorý nemá obdobu.

Creative na to ide osobne

Začiatkom roka firma Creative po rokoch vývoja predstavila svoju technológiou Super X-Fi, ktorú nazýva tiež holografické audio. Na prvý pohľad to znie ako marketingová barlička a lesklá nálepka na škatuli, ktorá má nalákať nič nehovoriacim výmyslom. V tomto prípade je to však naozaj fungujúca a unikátna technológia. Veľmi zjednodušene – ide o rozdiel medzi uchom a hlavou každého človeka. Stavba týchto orgánov má vplyv na rezonanciu a prenos zvuku. Hlavnou teóriou je, že je neprirodzené tlačiť si zvuk priamo do uší od meničov slúchadiel vzdialených pár centimetrov. Vhodnejšie je počúvať zvuk z profesionálnych reproduktorov. A presne taký pocit má vyvolať SXFI. Bol som zvedavý, čo za čary to urobí.

Prvým krokom je vytvorenie SXFI účtu. Ideálne cez mobilnú aplikáciu, pretože mobil je potom potrebný aj na nasnímanie uší a hlavy. Tieto slúchadlá si totiž vyžadujú doslova odfotografovanie pravého aj ľavého ucha a potom tváre spredu. Je za tým celá veda 3D mapovania a algoritmov používajúcich umelú inteligenciu, ktoré potom vytvoria personalizovaný zvukový obraz pre každého človeka. Celé to zaberie pár minút. Záleží na rýchlosti internetového pripojenia, pretože výpočty sa robia na cloude Creative. S vytvoreným účtom sa potom stačí prihlásiť pri používaní akéhokoľvek zariadenia s podporou SXFI.

