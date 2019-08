Kto tu koho kam poslal

21.08.2019, 08:54 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Marian Kočner nie je obyčajný mafián, ale geniálny podnikateľ, ktorý „v tom vie plávať“. Pred pár rokmi, v časoch, keď sa ešte pravidelne zjavoval v spoločnosti slovenskej smotánky, to bol všeobecne akceptovaný názor. Dnes si to z objektívnych príčin myslí málokto, azda s výnimkou jeho skalných fanúšikov, akými sú internetoví šašovia Martin Daňo či Rudolf Vaský.

M. Kočner však geniálnou supermysľou nikdy nedisponoval. Za súperov si vždy vyberal oveľa slabších protivníkov. No v okamihu, keď sa v súvislosti s desaťmiliónovými zmenkami dostal do konfrontácie so silným americkým súperom, narazil.

Ak by bol M. Kočner skutočne taký prefíkaný, súboj so CME by si dobre premyslel. Ak by mal skutočne geniálnu myseľ, prehodnotil by archivovanie správ, ktoré ho môžu usvedčiť. Alebo by ich zabezpečil poriadnym heslom. Niekto by mohol povedať, že aj to bol úmysel – jeho poistka, aby mohol tlačiť na všetkých zainteresovaných mocných. Nebola. Svojou naivitou M. Kočner prekvapil dokonca aj prokurátorov, ktorí vyšetrujú vraždu Jána Kuciaka a považujú ho za jej objednávateľa. Čakali totiž, že vrahovia budú profesionáli, ktorí sa medzičasom ukryjú v zahraničí. Nie že ich nájdu v Kolárove.

Kočner si za súperov vyberal oveľa slabších protivníkov

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť