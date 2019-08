Mali priplácať za prácu v noci. Často ju radšej zrušili

Vmáji vstúpili do platnosti vyššie príplatky k mzde pre zamestnancov. Na prvé počutie dobrá správa, no nie všetci si môžu pochvaľovať rovnako. V malej rodinnej pekárni s predajňou Majdy v Diakovciach neďaleko Šale pečie chlieb a viac ako tridsať druhov rôzneho pečiva s vlastnou receptúrou Ján Debrovský so svojou sestrou Martou. Funguje už viac ako 28 rokov a hovorí, že množstvo najmä nočnej práce pokrýva svojpomocne v rámci rodiny: „Príplatky za prácu zvládame na úkor toho, že mnohé práce robíme sami.“

V pekárni u J. Debrovského pracuje desať zamestnancov na hlavný pracovný pomer. „Patria im aj všetky príplatky. Väčšinou sú to starší vyučení pekári. Mladí sa do tejto roboty veľmi nehrnú,“ vysvetľuje majiteľ firmy. S fluktuáciou podľa neho nemajú problém, viacerí ľudia u nich pracujú od vyučenia až do penzie a aj potom si u nich privyrábajú. Na margo zvyšovania príplatkov či miezd J. Debrovský podotýka, že všetko musí rovno premietnuť do cien pre zákazníkov. „Nemáme už žiadnu rezervu, kde by sme mohli ušetriť. Keď sa od Nového roka opäť zvýši minimálna mzda, porastú aj ceny,“ prorokuje.

Zisk a ceny

So zvýšenými mzdovými výdavkami sa firmy vyrovnávajú viacerými spôsobmi. „Veľkí zamestnávatelia, ktorí majú zvyčajne pouzatvárané dlhodobé kontrakty s dodávateľmi alebo odberateľmi, musia vydržať do vypršania termínu a rátať s tým, že budú mať nižší zisk. Zvýšené náklady potom premietnu do ďalších kontraktov,“ hovorí poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová. Menší podnikatelia zasa buď zvýšené náklady hneď premietajú do zvýšených cien, alebo sa snažia znížiť produkciu počas víkendov a nočných hodín.

Obmedzovať prácu zamestnancov v čase, za ktorý im prináležia príplatky, však nie je možné v každej prevádzke. „Ďalším krokom je prehodnocovanie, či sa práca nedá vykonávať externe cez subdodávateľa, ktorý si vystavuje faktúru,“ dodáva J. Lukačovičová. Niektorí zamestnávatelia, hlavne tí menší, podľa nej nahrádzajú zamestnancov pri práci osobne.

