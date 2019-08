Milsy už neupadá. Vracia sa silnejšie

Keď tuzemské reťazce supermarketov menujú sektor slovenského potravinárstva, ktorý je kvalitou i šírkou sortimentu porovnateľný s dovozom zo zahraničia, na prvom mieste sú to domáce mliekarne. Je to tak aj vďaka veľkej konkurencii.

21.08.2019, 08:54 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

V krajine dodnes zostali až dve desiatky väčších mliekarní. Tie udržiavajú nielen kvalitu ponúkaných mliečnych výrobkov, ale aj dodnes sebestačný chov domácich dojníc. Slovensku by chýbal každý zo silnejších hráčov mliekarenskej brandže. Spomedzi tých najväčších je na tom už od krízy zrejme najhoršie bánovské Milsy.

Podnik, ktorý vlastní rakúska skupina Biomerx, bol pred dekádou dvojkou za bratislavským Rajom nemeckého Meggle. Postupne klesol do druhého sledu menších mliekarní s ročnými tržbami okolo úrovne 25 miliónov eur. Navyše, Milsy kopí už dlho vysoké straty. Našťastie po dlhých rokoch bez väčšieho rozvojového impulzu sa vlani v bánovskej mliekarni rozbehla zásadná investícia.

Investícia posvätila istejšiu budúcnosť

Rakúsky majiteľ vkladá osem miliónov eur do modernizácie a výrazného rozšírenia toho, čo má Milsy najziskovejšie: do produkcie parených syrov. Po doterajšom preinvestovaní prvých štyroch miliónov eur jeho mesačná výroba stúpla z dvesto na tristo ton. Záverom roka 2020 by sa mala doinvestovaním ďalších štyroch miliónov eur dostať mesačná produkcia pareníc, nití i korbáčikov na päťsto ton. Ročne sa tržby firmy skokovo posunú zhruba na 45 miliónov eur a znovu má začať tvoriť zisky. Po slabších rokoch sa tak Milsy na mape domáceho mliekarstva ukotví oveľa pevnejšie.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť