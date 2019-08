Panamský prieplav postavili pred 105 rokmi

21.08.2019, 08:54

Už 105 rokov Panamský prieplav spája Atlantický oceán s Tichým oceánom. Pretína stredoamerickú Panamskú šiju – jeho dĺžka predstavuje 81,6 kilometra a šírka sa pohybuje v rozpätí od 150 do 305 metrov. Napríklad lodiam, ktoré sa plavia z New Yorku do San Francisca, skrátil prieplav cestu z 22 500 na 9 500 kilometrov. Oficiálne ho otvoril 15. augusta 1914 americký prezident Woodrow Wilson a ako prvý ním preplával parník Ankon.

Poľnohospodárska výroba na Slovensku výrazne zaostáva za zvyškom Európy Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov síce medziročne rastú, no slovenskí farmári v produktivite práce výrazne zaostávajú za ostatnou časťou Európy. Konštatuje to analýza spoločnosti Euler Hermes. Slovenský roľník vyprodukuje len približne tretinovú hrubú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardom v rámci krajín EÚ. Dôvodom je podľa analytikov spoločnosti medzi inými aj vysoký podiel pestovania menej náročných obilnín a olejnín s nižšou pridanou hodnotou. Kým takmer tretinu vypestovaného obilia Slovensko vyváža, takmer polovicu bravčového mäsa a dve tretiny spotrebovaného ovocia a zeleniny musí doviezť. Napríklad hektárové výnosy skleníkov na paradajky v porovnaní s klasickou pšenicou môžu byť v niektorých prípadoch až 500-násobne vyššie.

Slovensko bude jednou z krajín najťažšie zasiahnutých tvrdým brexitom Štúdia fakulty ekonomiky a obchodu v belgickom Leuvene skúmala potenciálny vplyv brexitu na zamestnanosť a pridanú hodnotu európskych ekonomík v prípade mäkkého aj tvrdého brexitu. Analýza prekvapivo ukázala, že brexit nezasiahne iba západné, ale aj východoeurópske krajiny. Česká republika so Slovenskom zaznamenajú výrazné straty na HDP a počte zamestnaných. Slovenská ekonomika by na tvrdom brexite stratila pridanú hodnotu na úrovni 1,46 miliardy eur, teda polovicu toho, čo Česko. Relatívne straty na HDP by v prípade oboch krajín boli na úrovni dve percentá. Čo sa týka zamestnanosti, tam sú odhady o niečo priaznivejšie. Slovensko by prišlo takmer o 16-tisíc pracovných miest – iba tretinu toho, čo Česká republika. Tvrdým brexitom by sa zvýšila slovenská nezamestnanosť o 0,71 percenta, česká o 0,93 percenta. Británia by prišla o viac ako pol milióna zamestnancov.

