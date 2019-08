Silné ego a slabé zabezpečenie. Kde urobil Kočner chybu?

Ak by neboli prepisy správ medzi M. Kočnerom a A. Zsuzsovou pravdivé, išlo by o skvelú zápletku akčného mafiánskeho filmu. Je v nich takmer všetko. Mocný muž, ktorý má v hrsti skoro celý štátny aparát na čele s premiérom krajiny, jeho oddaná spolupracovníčka pokútnej povesti, intrigy, manipulácia s verejnosťou aj náznaky akéhosi ľúbostného románika.

21.08.2019, 08:54 | Peter Kapitán

Všetko sa zmení pár mesiacov po vražde novinára a jeho snúbenice. Tlak verejnosti donúti vedenie krajiny, aby začalo konať. Nastanú zmeny v polícii, ktorá začne ísť podvodníkom a zločincom po krku. Začne sa rozsiahle vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti, dolapia pravdepodobných vrahov aj ľudí, ktorí boli do vraždy zapojení.

Muž, ktorý si o sebe myslel, že je takmer všemocný, zrazu skončí za mrežami. Krátko nato ho zradí jeho niekdajší dobrý kamarát, ktorý mu síce kedysi pomáhal, no potom dostal strach. Aj s jeho pomocou sa podarí polícii získať čoraz viac dôkazov, ktoré kedysi mocného podnikateľa, s obľubou vystupujúceho aj v spoločenských televíznych reláciách, zatlačia do kúta. Vďaka medzinárodnej policajnej spolupráci sa vyšetrovateľom podarí dostať k správam, ktoré mali zostať pomocou šifrovacej aplikácie utajené. A kedysi vplyvný „podnikateľ“ dopláca na svoje gigantické ego a potrebu dokazovať si, že všetci tancujú tak, ako on píska. Mrazivé na celom príbehu je, že s veľkou pravdepodobnosťou nejde o fikciu. Ale o realitu Slovenska v roku 2019.

Dá sa dešifrovať Threema?

Možnosť nahliadnuť do vnútorného sveta Mariana Kočnera, ktorý stojí pred súdom pre podvod so zmenkami, je obvinený v niekoľkých miliónových ekonomických kauzách, ako aj v prípade vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej, má verejnosť vďaka tomu, že sa polícii a následne médiám podarilo získať správy, ktoré si vymieňal so svojimi kamarátmi a spolupracovníkmi. Na komunikáciu používal aplikáciu Threema, ktorej podstata spočíva v tom, že šifruje správy, ktoré si ľudia medzi sebou posielajú.

