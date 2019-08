Wellness, hrady a vodopády nestačia. Ľudia chcú viac

Najprv trochu nedávnej histórie. V roku 2008 navštívili redakciu TRENDU dve mladé dámy a s nadšením hovorili o projekte, ktorý práve uvádzali do života v rodisku jednej z nich – na Liptove. Obe mali za sebou štúdium a prax v manažmente turistických destinácií v zahraničí a jeho princípy chceli preniesť na Slovensko. V duchu zásady, že ľudia nechodia na dovolenku len do hotelov a kvôli hotelom (až na občasné výnimky), ale kvôli destináciám. Vyhľadávajú prírodné a historické atrakcie aj to, čo ponúka moderná doba – zjazdovky či akvaparky. Ibaže súčasnému dovolenkárovi to už nestačí. Okrem hotelového wellnessu, hradu alebo peknej skaly chce viac – upravený turistický chodník, cyklocestu, odpočívadlo, informácie o tom, čo sa dá v regióne robiť, akcie, na ktorých sa môže on a jeho deti zabaviť.

21.08.2019, 10:06 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Toto všetko pred 11 rokmi na Slovensku ešte chýbalo a ony to chceli zmeniť. Kým o výstavbu hotela, lanovky, akvaparku sa postará súkromný investor, budovanie ostatnej turistickej infraštruktúry, ktorá je všade v turisticky vyspelom zahraničí samozrejmá, na Slovensku dlho viazlo. A spolupráca verejného a súkromného sektora v turizme bola dlhé roky len utopickou myšlienkou v hlavách zopár nadšencov a vizionárov. Ale na Liptove sa zrodil prvý projekt destinačného manažmentu u nás – Klaster Liptov, ktorý ukázal, ako sa to dá reálne uskutočniť. Klaster založili mestá Ružomberok, Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš, pridali sa tiež Aquapark Tatralandia, Thermal Park Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, SKI PARK Ružomberok, cestovná kancelária Liptour, združenie cestovného ruchu Jánska dolina a združenie cestovného ruchu Vitajte na Liptove. Vznik a činnosť Klastra Liptov motivovali viacerých nadšencov a v nasledujúcom roku vznikli ďalšie, menšie klastre na Orave a v Turci. Hoci od vzniku prvého slovenského klastra v turizme (medzičasom sa premenoval na oblastnú organizáciu cestovného ruchu Region Liptov) uplynulo len jedenásť rokov, medzi ľuďmi v turistickej brandži sa stal legendou. Iveta Niňajová, jeho prvá riaditeľka, hovorí, že zákon jednoznačne priniesol evolúciu v tom, ako cestovný ruch na Slovensku systematicky riadiť. „Cítim obrovské zadosťučinenie, že som túto evolúciu Klastrom Liptov spustila,“ vyznáva sa. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



