Neulogy zmenila majiteľa aj meno. So startupmi však ostane

Súťaž pre inovatívne mladé firmy, dlhé roky známa pod názvom Startup Awards, štartuje do nového, v poradí deviateho ročníka s dvoma novinkami. Z jej označenia vypadlo slovo startup, po novom sa volá FTRNW Awards. Celé podujatie premiérovo zabezpečuje coworkingová spoločnosť HubHub, ktorá ho kompletne prevzala od doterajšieho organizátora, konzultačnej firmy Neulogy.

27.08.2019

Neulogy je so startupmi úzko spätá dlhé roky. Dá sa povedať, že hrala kľúčovú úlohu pri rozbehu startupového ekosystému na Slovensku, pričom Startup Awards boli jeho jednotiacim prvkom. To, že zo súťaže odchádza jej zakladateľ, sa môže javiť ako prekvapenie. V skutočnosti má firma za sebou v uplynulých mesiacoch ešte výraznejšie posuny – začiatkom roka zmenila majiteľa i názov. A do budúcnosti hľadí s novými ambíciami.

Trinásta krajina

Novým väčšinovým majiteľom Neulogy sa vo februári stala estónska spoločnosť Civitta. Kúpila 51 percent akcií firmy od private equity skupiny Pro Partners. Zvyšní akcionári, zamestnanci Neulogy, vo vlastníckej štruktúre ostali. Tržby firmy v roku 2017 dosiahli 629-tisíc eur. Posledné roky sú na klesajúcej trajektórii, keď v roku 2011 ešte prekročili milión eur. Neulogy sa po prevzatí premenovala na Civitta Slovakia. V očakávaní rastu rozširuje svoj tím, k desiatke ľudí na začiatku roka už pridala dvoch nových konzultantov a ďalších dvoch hľadá.

