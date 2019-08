Prázdniny pre všetkých

Sabatikal môže pre niekoho vyzerať ako bláznivý benefit, ktorý využijú len tí najvyťaženejší manažéri firiem. Nemalý ohlas vzbudil v tomto čase návrh, ktorý chce mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko zakotviť do legislatívy – aby si zamestnanci mohli po desiatich rokoch v práci vziať polročné až ročné voľno.

27.08.2019, 12:00 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Matej Bošňák, vedúci partner poradenskej spoločnosti EY na Slovensku, sa vďaka sabatikalu „odstrihol“ na dva roky a zažil pracovný i osobný reštart. Dôvod jeho pauzy bol prozaický. „Pocítil som, že sa potrebujem trochu spomaliť, stratil som motiváciu a nevedel som, kam, prečo a načo vlastne idem,“ spomína s odstupom času. Narodilo sa mu tretie dieťa, prekročil štyridsiatku, a ako sám s úsmevom hovorí, pre chlapov je to kritický vek. Preto sa rozhodol ostať doma. „Nemal som žiadny plán. Zistil som, že svoj cieľ dosiahnem, len ak sa úplne vypnem,“ dodáva M. Bošňák. Zrazu sa z neho stal nezamestnaný samoplatiteľ zdravotného poistenia.

Pracovná pauza na určitý čas

Pre M. Bošňáka prestal existovať svet termínov, e-mailov, telefonátov. Do popredia sa dostala rodina, knihy, trochu cestovania, jednoducho voľno... Najväčším prínosom pre neho bolo to, že mal opäť na všetko čas a opadol aj stres. „Mal som príležitostnú prácu kvôli mentálnej aktivite. Dalo mi to nadhľad a odchod a následný návrat mi nakoniec paradoxne pomohli aj v kariére,“ potvrdzuje pre TREND.

Sabatikal patrí k novodobým benefitom, využívajú ho najmä vyťažení zamestnanci firiem, aby si oddýchli od práce, cestovali, venovali sa dobrovoľníckej práci alebo sa starali o členov rodiny. Vlani na pracovnom portáli Profesia evidovali zmienku o ňom v 758 inzerátoch, prekvapujúco išlo aj o nižšie pozície v telekomunikáciách, gastronómii či maloobchode, ako napríklad predavačka či pokladníčka. Väčšina zamestnávateľov ho podľa PR manažérky Nikoly Richterovej opisovala ako dlhodobé neplatené voľno: „Pracovníkom ponúkali, že zaplatia časť odvodov a poskytnú istotu, že ak si chcú pár mesiacov dať pauzu, firma ich po návrate prijme späť.“

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť