Stačí už stovka. Za koľko eur si kúpite ľudí z iných firiem

Úvahy zamestnanca o tom, že zbehne ku konkurencii, sa stávajú spravidla reálnejšími, ak ho budúci zamestnávateľ osloví a motivuje vyššou mzdou. Koľko eur priemerne stačí na to, aby firma k sebe nalákala nových ľudí z iných spoločností, a ako je to s touto náborovou taktikou z profesionálnej a morálnej stránky, analyzujú pre TREND personálne agentúry a HR manažéri.

27.08.2019, 12:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Suma, ktorá je pri úvahách o zmene práce zaujímavá, sa pre viac než štvrtinu zamestnancov začína na sume sto eur. Až dve tretiny zamestnancov by požadovali zvýšenie platu o dvesto eur a viac, tvrdí prieskum agentúry Manuvia na vzorke vyše tisíc respondentov.

Keď rozhodujú centy

Martin Sokol zo spoločnosti Trenkwalder by v tomto ohľade rozdelil zamestnancov do dvoch kategórií. „Zamestnanci s nižšou pridanou hodnotou majú tendenciu meniť zamestnávateľa už aj za 20 centov na hodinu navyše bez toho, aby o ponuke uvažovali komplexnejšie,“ spresňuje. Čo sa týka zamestnancov s vyššou pridanou hodnotou, sú podľa neho mzdové požiadavky vyššie, ak už uvažujú o zmene, ale do ich rozhodovania vstupujú aj iné faktory, ako je osobný rast, meno spoločnosti či benefity v rámci vzdelávania.

Ak ide o pozície s fixnou mesačnou mzdou, priemerne vie presvedčiť zamestnanca aj zvýšenie o sto eur, súhlasí Diana Nackinová z agentúry Grafton Slovakia. „Ak hovoríme o výrobných pozíciách s hodinovou mzdou, je bežný mzdový konkurenčný boj zamestnávateľov. Hovoríme o rozdieloch v centoch, maximálne jedného až dvoch eur na hodinu, čo však, samozrejme, pri konečnej mzde urobí rozdiel,“ dodáva.

