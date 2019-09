Banky verzus sprostredkovatelia. Hlavne si ich nepohnevať

Navzájom sa potrebujú, aj keď mnohé banky by sa radšej zaobišli bez nich. Sprostredkovatelia síce prinášajú finančným domom väčšinu hypoték, no nie je to zadarmo.

04.09.2019, 09:07 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Podľa údajov Národnej banky Slovenska v posledných rokoch externí sprostredkovatelia uzatvárajú čoraz viac hypoték. Kým v marci 2015 prešlo rukami finančných agentov 46,1 percenta poskytnutých úverov na bývanie, vlani v decembri ich bolo už 61,1 percenta. Menšie banky dokážu vďaka sprostredkovateľom zvyšovať podiel na trhu aj bez toho, aby budovali drahú sieť. Najmä veľké peňažné ústavy, majúce množstvo pobočiek, by radšej videli, aby záujemcovia o úver prišli priamo za nimi, a nie za sprostredkovateľom. Udržiavať pri živote pobočky je nákladné, preto je pre nich lepšie, ak zamestnanci prinášajú novú produkciu. Finančný analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec tvrdí, že banky rady vidia žiadateľov o úver vo svojich filiálkach, aby im mohli ponúknuť ďalšie služby. V prípade, že si niekto vybaví hypotéku cez sprostredkovateľa, znižuje sa šanca, že si od inštitúcie, v ktorej má úver, zoberie aj iné produkty. Zrejme sa znovu obráti na svojho finančného agenta, ktorý porovná ponuky od viacerých spoločností.



