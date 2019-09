Málo peňazí za veľa rudy

Jarné voľby ukážu aj ďalšie smerovanie ťažby nerastov na Slovensku. Opozičná SaS chce novelizovať banské zákony staré tridsať rokov

04.09.2019, 09:07

Téma ťažby nerastných surovín, ziskov z vyťažených nerastov a podielu štátu na nich zarezonovala po dlhšom čase aj v letných mesiacoch. Líder najväčšej opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík spolu so straníckym tímlídrom pre energetiku Karolom Galekom na príklade zlata poukázali na nepomer medzi ziskmi ťažobných spoločností a ich príspevkom do Environmentálneho fondu spravovaného štátom. Spoločnosti, ktoré na Slovensku ťažia, musia štátu za svoju činnosť pravidelne odvádzať okrem iných poplatkov úhradu za vyťažené nerasty. Jej výška sa počíta podľa vzorca uvedeného vo vyhláške vlády a o jej výber sa stará príslušný banský úrad.

Matematika liberálov

SaS argumentuje, že ak sa podľa ročenky banského úradu na Slovensku ročne vyťaží päťsto kilogramov zlata, ktorého hodnota podľa burzových cien je asi dvadsať miliónov eur, štát by mal z tejto sumy dostávať náležitú čiastku. Úhrada za vyťaženú zlatú rudu pre štát by podľa vládneho vzorca mala byť päť percent zo zisku, ktorý po odrátaní nákladov na ťažbu ostane ťažobnej spoločnosti. Keďže náklady podľa SaS tvoria zhruba polovicu burzovej hodnoty, štát by mal ročne za vyťažených päťsto kíl zlata dostať asi štyristotisíc eur. Podľa prepočtov SaS mal štát za desať rokov zarobiť pre Environmentálny fond štyri milióny eur.

Táto suma má ďaleko od toho, čo v súvislosti so zlatom do štátneho rozpočtu putuje. Za minulý rok to pri päťsto kilogramoch zlata bolo vo forme poplatku za ťažbu približne osemtisíc eur, teda asi šestnásť eur za kilogram. Dôvodom je, že sadzba za vyťažené nerasty uvedená vo vládnom nariadení sa týka špecificky zlatej a striebornej rudy a takto klasifikované nerasty na Slovensku napriek reálne získanému zlatu žiadna spoločnosť neťaží. Získať povolenie na ťažbu zlatej rudy v Kremnici sa už roky snaží britská spoločnosť Ortac. Pre odpor občianskych aktivistov sa jej to však nedarí. Všetko slovenské zlato pochádza z ťažby polymetalických rúd, v ktorých sa drahé kovy v malom množstve vyskytujú. Na tieto nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, sa vzťahovala dvojpercentná sadzba. Až kým ju ešte v roku 2002 vláda Mikuláša Dzurindu prechodným nariadením neznížila na 0,1 percenta. A toto prechodné nariadenie platí dodnes.

