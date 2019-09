Neuviaznime v Kočnerovom bahne

Končí sa leto, ktoré opäť potvrdilo, že pomenovanie uhorková sezóna je celkom neprimerané. Na Slovensku sa azda ešte nestalo, že by letné mesiace boli chudobné na politické dianie. Tento rok sa intenzívne riešili Kočnerove toxické správy, Trubanove staré drogové zážitky, spájanie opozície a vnútorné boje v Smere-SD.

Jeseň prinesie intenzívny rozbeh predvolebnej kampane a vyjasnenie nekonečných personálnych otázok, kto s kým a na akom mieste ide do volieb. Uzavretie týchto diskusií by konečne mohlo prispieť k tomu, aby sa do stredu politických debát dostali témy, na ktorých skutočne záleží. Ak je najčastejšie deklarovaným cieľom nádejných zástupcov ľudu prosperita krajiny, všetku svoju energiu by mali investovať do skutočne hlbokej reformy školstva.

Žiadna iná oblasť totiž nemá taký priamočiary potenciál zmeniť budúcnosť spoločnosti. Pretože národ, ktorý absolvuje kvalitné a podnetné vzdelávanie na vysokej úrovni, nepotrebuje sociálne balíčky, vlaky zadarmo a kŕčovité zvyšovanie minimálnej mzdy. Ľudia budú oveľa viac schopní postarať sa o vlastnú prosperitu, nájsť si prácu a zamestnať iných. Tento fakt potvrdzuje nespočetné množstvo štúdií a rovnako veľa správ dokazuje žalostné zaostávanie Slovenska práve v oblasti školstva.

Je až neuveriteľné, že v časoch, keď štátny rozpočet dosahuje rekordné príjmy, takmer polovica riaditeľov škôl uvádza, že im stále chýbajú učebnice, aby mohli svojich žiakov kvalitne vzdelávať. Vyplýva to z najnovšej štúdie OECD TALIS. Potvrdzuje sa, že slovenské deti sú v mnohých smeroch stále odsúdené na skostnatené školstvo a ich učitelia nemajú vhodné príležitosti na svoje ďalšie vzdelávanie. Je to dedičstvo vlád Smeru a národniarov, ktorí trestuhodne premrhali desať rokov pri moci, pričom ich mohli využiť na položenie základov úplne nového systému. Lenže premena vzdelávania je extrémne zdĺhavý proces, ktorého výsledky sa môžu prejaviť až na ďalšej generácii, čo je zároveň hlavným dôvodom, prečo sa do tejto náročnej práce politické strany nehrnú.

