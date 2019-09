Porada nebude, šéfa bolí chrbát

Aj na tej najvyššej stoličke vás môže seknúť v krížoch

04.09.2019, 09:08 | Katarína Dobrovodská

Stuhnuté svaly, vyskočená platnička, zablokovaná šija, pricviknutý nerv – to sú následky nášho neprirodzeného životného štýlu. Celé dni sedíme na nesprávnej stoličke, zhrbení a pokrútení, aj do obývačky by sme sa najradšej odviezli autom. Namiesto toho, aby sme na prvé poschodie vyšli pešo, radšej čakáme na výťah. Okrem toho často chodíme v nesprávnych topánkach, spíme na mäkkej posteli...

Chrbtica trpí neustále

Každá choroba nás obmedzuje a negatívne ovplyvňuje. Fyzicky, psychicky, ale aj ekonomicky. Bolesti krížov postihujú až 90 percent obyvateľstva a sú najčastejšou príčinou hospitalizácie. Nielenže nám znepríjemňujú život, ale nás aj oberajú o čas a peniaze. K najviac postihnutým patria okrem ťažko fyzicky pracujúcich aj manažéri či administratívni pracovníci, ktorí celé dni trávia v kanceláriách a majú sedavý spôsob práce. „V podstate dnes neexistuje zamestnanie, pri ktorom by netrpela chrbtica či pohybový aparát,“ vysvetľuje MUDr. Eva Dúbravová, špecialistka v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ako aj v odbore neurológia. „Či ide o prácu fyzicky náročnú alebo dlhodobé sedenie, aj jedno, aj druhé pohybovému aparátu a chrbtici škodí.“

Človek rozumný, človek pohyblivý

Podľa lekárky chrbtica bolí hlavne preto, že nedokážeme aktivovať náš svalový stabilizačný systém, teda systém, ktorý predstavujú hlboké svaly chrbta, bránica, bočné brušné svaly a svalstvo panvového dna. „Ľudia sa od raného veku pohybujú menej. Už malé deti veľa sedia, to pokračuje v škole a málo sa pohybujeme aj v dospelosti. Sedíme v aute, práci, doma,“ varuje odborníčka, ktorá o tom z dlhodobej praxe vie svoje. Podľa nej je homo sapiens síce úspešný model evolúcie, ale na nedostatok pohybu nie je stavaný. „Aby prežil, tisíce rokov podával deň čo deň špičkové výkony v lovení zveri, stavaní príbytku, zbieraní plodov,“ zamýšľa sa E. Dúbravová. „Moderný človek je ešte stále geneticky naprogramovaný na život lovca a zberača. Za niekoľko posledných desaťročí sa však tento spôsob života výrazne zmenil. Človek väčšinu času sedí, pracuje v opakujúcej sa, staticky nevhodnej polohe a zabúda, že pohyb je predpokladom normálneho fungovania ľudského tela, a nielen akousi pomôckou na zlepšovanie zdravotného stavu.“

