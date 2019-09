Príliš vysoké vreckové nemusí deťom prospievať

Viac ako polovica detí na Slovensku nedostáva žiadne vreckové, vyplýva to z prieskumu Poštovej banky. Na prvom stupni základnej školy žiaci bežne nedostávajú vreckové. Má ho zhruba každý štvrtý či piaty z nich a zväčša ide o sumu do desať eur mesačne.

04.09.2019

Vreckové je bežnejšie na druhom stupni základných škôl, kde už takmer každý druhý školák dostáva od desať do dvadsať eur. Platí, že čím je dieťa staršie, tým je vyššia suma, ktorú mu rodičia dajú. Mnohí pätnásťroční žiaci si už mesačne takto „privyrobia“ aj päťdesiat eur.

Päť eur na začiatok

Lýdia Žáčková z Poštovej banky sa domnieva, že už päťročnému dieťaťu môžeme dávať symbolické vreckové, šesťročné by sa malo učiť základom míňania a sporenia a sedemročné treba oboznámiť so základným manažovaním financií. Malý školák by si už podľa nej mal vedieť zarobiť peniaze, napríklad pomocou v domácnosti, a míňať ich tak, aby si našetril na konkrétnu vec. Deväťročné deti by mali zvládať nakupovanie drobností v potravinách, vedieť v obchode zaplatiť a zrátať si výdavok.

Nástup do prvého ročníka základnej školy predstavuje ideálny okamih, od ktorého je vhodné dávať dieťaťu pravidelne nízke vreckové, aby sa naučilo vnímať hodnotu peňazí. Vo veku šesť až sedem rokov by to mohla byť suma do päť eur mesačne, súhlasne navrhuje Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Vždy je lepšie, aby malo dieťa skúsenosti s reálnymi peniazmi. Ich míňanie by však mali rodičia kontrolovať a prípadne dieťaťu vysvetliť, ako si do budúcnosti sporiť. Najlepšie je dávať školákom vreckové pravidelne každý týždeň, pretože najmä menšie deti majú tendenciu minúť naraz väčšiu sumu na nepotrebné veci či sladkosti.

