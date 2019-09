Slovenské hotely ozelenejú. Ale nebude to od závisti

Globálne otepľovanie, klimatické zmeny či uhlíková stopa. Tieto témy sa v médiách objavujú takmer s každodennou frekvenciou, pred dekádou boli skôr námetom akademických debát.

08.09.2019, 06:07 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Zhruba vtedy plánovali v košickom rodinnom hoteli Dália rekonštrukciu a rozhodli sa, že ju pojmú zodpovedne vo vzťahu k životnému prostrediu. V duchu ekológie viedli jeho majitelia, rodina Amrichovcov, zariadenie už od otvorenia v roku 2001.

Ekológia ako náplň života

Už vtedy sa ich mnohí pýtali, načo to robia, iní to považovali za marketingový ťah a spôsob, ako sa dostať k eurofondom. Amrichovci však všetko robili bez nich, z vlastných zdrojov a úverov. „Išlo o naše rozhodnutie, nie o ekonomické prepočty. Dbali sme na minimalizáciu tvorby odpadu, separáciu či na minimalizáciu kuchynského a organického odpadu. V tom čase ekológia nebola téma, ktorá by rezonovala,“ spomína spolumajiteľ hotela Dália Rastislav Amrich.

Dodáva, že nemienili byť len ďalší košický hotel, chceli sa od konkurencie odlíšiť. Zameranie na ekológiu a udržateľnosť rozvoja bolo pre Amrichovcov automatické, vždy k tomu boli doma vedení.

V roku 2011 prešla košická Dália ako jeden z dvoch slovenských hotelov certifikáciou Európskej únie a udelili mu značku EU Ecolabel, pričom ten druhý hotel o ňu vzápätí prišiel. Slovné spojenie eco-friendly sa tak stalo nielen súčasťou oficiálneho názvu hotela, ale aj konceptom podnikania, na ktorom postavili všetko ostatné.

Ekológia sa stala náplňou života R. Amricha, aj keď si z rodinného podnikania odskočil do štátnej sféry. Najprv na ministerstvo zahraničných vecí, kde mal okrem iného na starosti agendu životného prostredia, neskôr na rezort životného prostredia. „Problematiku som spoznal z oboch strán – ako podnikateľ i zo strany procesov štátnej správy,“ zdôrazňuje.

Keďže pôsobí aj v Prezídiu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), rozhodol sa skúsenosti využiť na vytvorenie iniciatívy s názvom Eco-Responsible Hotel (Ekologicky zodpovedný hotel), ktorá má „ozeleniť“ slovenské hotely a reštaurácie.

