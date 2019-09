Divoká Orlice je českou Loirou

Takmer sedem miliónov divákov sledovalo pred dvomi rokmi na českom televíznom kanáli ČT2 osemdielny dokumentárny seriál Modrá krv o osudoch ôsmich starých a vplyvných českých šľachtických rodov. Najmä v hektickom minulom storočí.

11.09.2019, 08:53 | Ján Blažej

V roku 1918 ich jeden z prvých zákonov mladej Československej republiky zbavil šľachtických titulov a o dva roky pri pozemkovej reforme prišli o časť majetkov. Seriál hovoril o príbuzenských väzbách, podnikateľských i politických ambíciách aj o tom, ako staré rody dvanásť dní pred podpisom Mníchovskej dohody deklarovali prezidentovi Benešovi vernosť štátu a vôľu zabrániť porušeniu starých hraníc.

Hovoril aj o nacistickej, aj komunistickej perzekúcii, emigrácii veľkej časti šľachty do krajín od západnej Európy až po severnú či Južnú Ameriku, habaní, devastácii a rozkrádaní ich majetkov, ničení historických pamiatok i vzácnych zbierok. Aspoň deti časti emigrantov, ktorým sa chcelo opustiť pohodlie nových povojnových domovov, sa po novembri 1989 vrátili a so štátom zvádzali dlhé právnické spory o vrátenie majetkov. Neraz sa samy seba pýtali, či má zmysel venovať toľko času, financií a energie do náprav škôd, a mnohí Česi boli prekvapení, prečo sa na to dali.

Sedemdesiatjedenročný František Kinský, plným menom Maria František Jan Emanuel Sylvestr Alfons Kinský, gróf zo staročeského rytierskeho, potom panského šľachtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova s koreňmi v 13. storočí, uznáva, že prvé reakcie miestnych neboli vždy priaznivé. Viacerí si mohli myslieť, že šľachta dostáva späť majetky a bezprácne zbohatne. Ale pojem majetok bol nadnesený. To, čo štát vrátil, bolo v zúfalom stave. Staronoví majitelia však často dokázali vrátiť svojim zámkom pôvodnú krásu a otvoriť ich pre verejnosť.

