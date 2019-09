Druhý pilier núka aj možnosť dobrovoľného sporenia

Negarantované dôchodkové fondy majú za sebou veľmi úspešné dve tretiny roka. Okrem dvoch fondov všetky ostatné priniesli sporiteľom od začiatku roku viac ako 10-percentné zhodnotenie. Z vysokých výnosov sa však môže tešiť len štvrtina ľudí, ktorí sú v druhom pilieri. Traja zo štyroch sporiteľov majú úspory v garantovaných fondoch, ktoré zarábajú podstatne menej.

11.09.2019, 08:53 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Najvyššie zhodnotenie si za prvých osem mesiacov tohto roku pripísali indexové fondy. Vo všetkých si sporitelia pripísali viac ako 16-percentné zisky. Za nimi sú akciové fondy. Ich výkonnosť dosiahla od 8,5 po 18,4 percenta. A dva zmiešané fondy vyniesli 7,9, respektíve 11,2 percenta. Naproti tomu päť zo šiestich garantovaných dlhopisových fondov za touto výkonnosťou výrazne zaostáva. Od začiatku roka dosahovala 1,7 až 2,4 percenta.

Jediným garantovaným fondom, ktorý sa z tohto rozmedzia vymyká, je dlhopisový fond od DSS Poštovej banky. V ňom sa za prvých osem mesiacov zvýšila hodnota dôchodkovej jednotky o 8,6 percenta.

Namiesto zhodnotenia len garantujú

Dlhopisové fondy zaostávajú vo výkonnosti najmä preto, lebo dôchodkoví správcovia sa pri nich musia sústrediť predovšetkým na to, aby peniaze svojich klientov neznehodnotili. V opačnom prípade by museli eventuálne straty doplatiť z vlastného vrecka. Neznamená to však, že hodnota dôchodkových úspor v garantovanom fonde sa nemôže nikdy znížiť. Pri garanciách sa sleduje výkonnosť za posledných desať rokov. O desať rokov tak hodnota dôchodkovej jednotky nemôže byť nižšia než v súčasnosti. Keďže pri negarantovaných fondoch majú správcovské spoločnosti voľnejšie ruky, môžu peniaze svojich klientov investovať aj do volatilnejších cenných papierov. Teda takých, ktorých hodnota kolíše, no z dlhodobého hľadiska prinášajú spravidla vyššie výnosy než bezpečnejšie investície.

