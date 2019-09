Lekárov bolí srdce, keď stoja pacienti v noci pred nemocnicou

Stratifikácia nemocníc a efektívnejšie fungovanie zdravotníctva sa dostali do centra politického zápasu. Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesor Juraj Šteňo s myšlienkou reformy súhlasí, ale varuje, že bez vyriešenia akútneho nedostatku lekárov sa minie účinku. Slovenských absolventov medicíny je stále málo, ale štát tento rok neprispel na zvýšenie ich počtu ani cent.

11.09.2019, 08:53 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Inštitút INESS vypočítal, že hodnota, ktorú na Slovensku dostávame za jedno euro vynakladané do zdravotníctva, je jedna z najnižších v Európe. Súhlasíte s takýmto záverom analytikov?

Podľa môjho názoru túto štúdiu metodologicky nezvládli, mám k nej konkrétne výhrady, ale to by bolo na dlhú diskusiu. Môžem povedať len toľko, že väčšina zdravotníckych pracovníkov má snahu využívať peniaze v zdravotníctve čo najlepšie, ale my máme v tomto smere v porovnaní s okolitými krajinami stále nízke výdavky. OECD zverejnila v roku 2017 dáta – na jedného obyvateľa vynakladá Slovensko 2 150 dolárov ročne, v Česku je to 2 544 a v Rakúsku 5 227. A to uvážte, že Česi mali po rozdelení federácie z hľadiska vybavenia nemocníc lepšiu štartovaciu pozíciu.

Nemôže zohrávať úlohu aj vyššia cenová úroveň, konkrétne v Rakúsku?

