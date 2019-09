Nie je eKasa ako eKasa

Z elektronických registračných pokladníc sa pred pár mesiacmi stali online registračné pokladnice. Mnohí podnikatelia očakávali, že sa v ich podnikaní nič zásadné nezmení, iba ich „kasy“ budú online pripojené na finančnú správu. Mnohých zaskočilo, že procesy sa neraz nezjednodušujú a navyše im pribudli nové starosti.

11.09.2019, 08:53 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Dlhšie čakanie v obchodoch

Od 1. apríla tohto roka sa do systému eKasa museli povinne pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky, ostatní podnikatelia mali zákonnú povinnosť nabehnúť na systém eKasa od 1. júla. Zmeny spozorovali aj ľudia pri nákupoch v niektorých bežných obchodných prevádzkach. Pani Alenu Smurdovú z Bratislavy sme zastihli v malej predajni potravín. Ako poznamenáva, zaregistrovala, že jej niekde obchodníci vydávajú pokladničné bločky so symbolom MF a inde s QR kódom. „Pri pokladniciach, ktoré tlačia QR kód, to trvá o pár sekúnd dlhšie než doteraz,“ podotýka. Kým pri doteraz používaných fiškálnych registrovaných pokladniciach nájdete na vydanom bloku ochranný znak ministerstva financií MF, pri nových online pokladniciach (systém eKasa) už len QR kódy a kód z alfanumerických znakov. Z pohľadu zákazníkov je podľa Martina Katriaka, prezidenta Zväzu obchodu SR, asi najviditeľnejšou zmenou, že musia dlhšie čakať na vytlačenie dokladu. „Ukázalo sa, že toto dlhšie čakanie je častejšie spôsobené práve chybou na strane technického riešenia eKasy a nie na strane finančnej správy.“

Zmenený celý proces

Obchodný reťazec Kaufland zaviedol tento systém podľa hovorkyne Lucie Langovej vo všetkých 67 predajniach s 1 098 pokladnicami už od júla. „Vo všeobecnosti eKasa zmenila celý proces. Pokladničný blok sa po zaplatení odošle finančnej správe, potom sa vráti s QR kódom a následne sa vytlačí. Pred eKasou sa blok tlačil priebežne počas nákupu, ako sa blokovali jednotlivé položky. Po zmene procesu sa predĺžil čas strávený pri pokladniciach o osem až desať sekúnd, s čím sa zákazníci budú, žiaľ, stretávať u všetkých predajcov,“ podotýka L. Langová. Čakanie na vystavenie pokladničného bločku potvrdil aj garant ekonomických programov spoločnosti Kros Marek Polic. Podľa neho to spôsobuje zapojenie pokladníc do systému eKasa, ktorý posiela kontrolnú informáciu o vystavení bločku finančnej správe a následne čaká na potvrdenie transakcie medzi obchodom a zákazníkom „Ovplyvňuje to aj samotná pokladnica – jej softvér, internetové pripojenie –, aj systém finančnej správy,“ dodáva M. Polic.

Pomalšia reakcia z pokladnice

Aj podnikatelia sa najviac sťažujú na pomerne pomalú prevádzku a dlhšiu reakciu pri používaní eKasy a tlačení dokladov z nej. „Napríklad aj na to, že doklad z eKasy sa vytlačil ako nefiškálny, teda nenastal do časového limitu ohlas zo servera finančnej správy. Preto tieto doklady nie sú v zozname odoslaných dokladov na konci dňa a treba ručne zisťovať, o ktoré doklady ide,“ poznamenáva pre TREND poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Jaroslava Lukačovičová.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť