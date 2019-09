O čo je Fico lepší od Rómov?

Novinári, Rómovia, mimovládne organizácie, opozícia, liberáli, homosexuáli… Zoznam skupín, s ktorými sa chce predseda Smeru vyrovnať, je mimoriadne dlhý. V skutočnosti sa však chce čoraz väčšia časť verejnosti vyrovnať s ním a to je dôvod, prečo stráca nervy a posledné zvyšky sebaovládania.

11.09.2019, 08:53 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Nijako inak sa nedá vysvetliť jeho aktuálne vystúpenie, v ktorom spochybnil rozhodnutia dvoch nezávislých súdov a verejne sa postavil na stranu právoplatne odsúdeného rasistického extrémistu Milana Mazureka z Kotlebovej ĽSNS. Robert Fico sa nielen prihlásil k jeho paušálnym urážkam na adresu Rómov, ale zároveň ho sám pasoval za národného hrdinu, pretože ho vraj „popravili za pravdu“. Bývalý premiér sa opiera o argument, že s Mazurekovými extrémistickými názormi na Rómov sa stotožňuje „takmer celý národ“.

Ak zoberieme do úvahy, že podľa dostupných prieskumov názorovej orientácie občanov Slovenska z dielne SAV si takmer dve tretiny ľudí neželajú za suseda Róma, mohli by sme pripustiť, že veľká časť verejnosti sa skutočne štíti rómskych spoluobčanov. Je však vrcholom cynizmu, ak tento fakt používa ako muníciu práve predseda strany, ktorá mala desať rokov vládnutia na to, aby sa vzťah majority a Rómov zlepšil. V skutočnosti sa stal presný opak.

Ak by predseda Smeru-SD súťažil s Rómami o verejnú cenu antipatie, zrejme by vyhral

