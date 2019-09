Peter Korbačka kupuje od Michaela Douglasa hotel na Bermudách

Spisovateľ Mark Twain raz povedal, že nech ostatní pokojne idú do neba, on zostane na Bermudách. Akvamarínová voda, najkrajšie pláže sveta a luxusné strediská – to je to, na čo lákajú turistov cestovné bedekre.

11.09.2019, 08:53 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Zrejme táto predstava učarovala aj jednému z najbohatších Slovákov Petrovi Korbačkovi, ktorý stojí za bratislavským nákupným centrom Eurovea a trnavskou City Arenou. Ten sa podľa informácií TRENDU rozhodol kúpiť hotel na Bermudách. TRENDU túto informáciu potvrdili tri zdroje z prostredia J&T a z blízkeho okolia milionára. P. Korbačka na otázky TRENDU neodpovedal. Zaujímavé je, že predajca nie je nikto iný ako známy hollywoodsky pár, ktorý sa nedávno objavil na Slovensku. Minulý mesiac zaplavili všetky médiá správy o tom, ako Michael Douglas s manželkou Catherine Zeta-Jonesovou navštívili Bratislavu, Šamorín aj Vysoké Tatry. Rodinné dedičstvo Celý čas sprevádzal pár P. Korbačka, ktorý nakoniec priznal, že hercov nepritiahla len predstava prechádzky okolo Štrbského plesa ani kone finančníka Maria Hoffmanna. Pozval ich, na čom by nebolo nič zvláštne, v minulosti hostil aj iné celebrity zo zahraničia, no nikdy neboli do takej miery prezentované ako teraz. M. Douglas za posledné roky začal rozpredávať časť svojich nehnuteľností. Medzi inými sa objavil hotel Ariel Sands na Bermudách. Ten sa rozprestiera takmer na 15 hektároch a patril rodine M. Douglasa štyri storočia. Hotel je jedným z mála, ktorý má priamy prístup na súkromnú ružovo sfarbenú pláž na južnom pobreží ostrova. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.