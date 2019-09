Slovenský priemysel je zahnaný do kúta

Priemysel na Slovensku zažil v roku 2018 slušný rast. Nový rok však prináša odlišný príbeh. Tlačený spomaľovaním globálnej ekonomiky a zvyšovaním zamestnaneckých nákladov začal domáci priemysel vykazovať silné známky spomalenia. Slovenská vláda sa mu ani v takejto situácii nechystá pomôcť.

11.09.2019, 08:53 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Detailnejšie údaje o stave slovenskej ekonomiky v druhom kvartáli roka 2019 z dielne Štatistického úradu SR priniesli niekoľko príjemných, ale aj nepríjemných prekvapení. To príjemné sa týka najmä domácností, ktoré sa mohli tešiť z pokračujúceho rastu platov. Priemerná mzda v slovenskom hospodárstve medziročne narástla najrýchlejším tempom od krízy, keď sa zvýšila takmer o desať percent.

Rast platov vždy spôsobuje nedostatok pracovníkov. Ak firmy vidia rast dopytu po svojich tovaroch a službách, zvyšujú zamestnanosť. No ak sa kvalifikovaná pracovná sila minie, v snahe obsadiť voľné pozície musia zamestnávatelia zvyšovať mzdy. Zvyšovanie platov je pozitívny príznak pre ekonomický rast. Ale iba do bodu, kým výnosy firiem nerastú rýchlejšie ako ich náklady. Keď výnosy klesnú, vysoké náklady tlačia firmy do šetrenia. Príliš vysoké platy začnú byť problém.

Slovenské firmy, najmä tie v priemysle, sa dostali v druhom kvartáli do zveráka. Na jednej strane ich výnosy tlačí dolu spomaľovanie globálnej ekonomiky. Na druhej strane ich náklady zvyšuje rast platov aj vládna politika zvyšovania ceny práce. Slovenský priemysel sa po dlhých rokoch rastu dostal do neblahej situácie.

