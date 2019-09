Apple naďalej hrá hru na vyčkávanie

Keď Steve Jobs v lete pred 12 rokmi predstavoval prvý iPhone, bola to ukážka profesionálnej práce s davom. Nadšenie v hľadisku bolo nefalšované a koncentrované, šéf Applu všetko úprimne vysvetľoval s tým svojím známym chvastúnskym úsmevom a nečítal iba marketingové slogany.

18.09.2019, 09:30 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

S témou sa hral a vychutnával si ju. Ako keď sledujete šéfkuchára svetového mena servírovať novú špecialitu. Jemu pri tom iskria oči, divákom tečú sliny. Steve Jobs to mal o to jednoduchšie, že predstavoval naozaj revolučnú záležitosť, ktorá zmenila pracovné návyky, komunikáciu aj zábavu doslova miliónov ľudí. Presne po takom predstavení s nostalgiou túžili diváci pri premiére čerstvých iPhonov 11, ale márne. Lenže trh aj charakter používateľov sa neustále mení. Apple sa tomu prispôsobuje a nikam sa nehrnie. Inak by sa znova nestal biliónovou firmou.

Stále to ide

Apple je posledných pár rokov v akejsi vyčkávacej pozícii, čo sa týka udávania smeru alebo riskovania s inováciami. To neznamená, že by zaostával aj vo svojich finančných plánoch. Práve naopak. Ale v oblasti nových funkcií alebo nečakaných vlastností už žezlo prenechal iným. Častejšie pri predstaveniach noviniek od Samsungu alebo Huawei dvíhajú diváci obočie a pýtajú sa sami seba, prečo toto ešte nikomu nenapadlo. Možno sú to drobnosti, ktoré bežný používateľ ani tak často nevyužije. Ale je to ukážka toho, že daná firma sa snaží stále niečím zaujať a ukázať svoju dravosť a kreativitu. Apple v tomto poľavil, pretože sa mu darí aj tak.

Ak sa pozrieme na čísla predaja iPhonov za posledné roky, prakticky nič zásadné sa nemenilo. Počas roka okolo 50 miliónov predaných kusov za kvartál a na Vianoce okolo 70 miliónov. A to napriek tomu, že každý druhý rok prichádzal len s jemne vylepšenou verziou S. Dopyt po smartfónoch za posledné mesiace klesol vo všeobecnosti a s ním aj dopyt po iPhonoch. Preto Apple vo svojich finančných výsledkoch už čísla predaja smartfónov prestal uvádzať a začlenil ich do kolónky mobilné zariadenia. Tržby však neklesli. Ako je to možné? Apple jednoducho zvýšil cenu iPhonov. Od modelu iPhone X sa už pohybuje nad úrovňou tisíc eur.

