Armáda mŕtvych útočí

18.09.2019, 09:30 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Fantazijný seriál Hra o tróny v sebe nesie prekvapujúce paralely so súčasným stavom svetovej ekonomiky a snahou stimulovať ju. Kým stála veľká stena na severe, svet žil vo svojich malicherných bojoch o to, kto bude vládnuť siedmim kráľovstvám. Veľká armáda odhodlaných bojovníkov a pár drakov boli dostatočne silnou zbraňou na to, aby zabezpečili trón.