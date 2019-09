Čiernohorci, Česi a Slováci v roku 1994

18.09.2019, 09:30 | Luboš Palata

V pondelok nebolo rizoto, minula sa ryža alebo sa ju kuchárovi jednoducho nechcelo uvariť. V utorok nám zase priniesli šopský šalát bez syra a cibule, a keď sme sa ozvali, čašník nám s priateľským úsmevom povedal, že syr došiel. V stredu sa minulo všetko okrem pizze a cestovín, ale na jedálnom lístku to nikto nepreškrtol.

V piatok došlo čapované pivo a okolo štvrtej popoludní aj to fľaškové. V sobotu sme leteli z Veľkej pláže v čiernohorskom meste Ulcinji domov. Morská voda mala 24 stupňov Celzia, vzduch až 30 a do hlavného mesta Podgorice mierili ďalšie lietadlá s turistami. Čiernohorci v reštaurácii na pláži sa však rozhodli, že leto sa pre nich už skončilo.

Nemôžem povedať, že nás nevarovali vopred. Cestovné kancelárie, ktoré vozia do Čiernej Hory turistov, si to dávajú aj na svoje webové stránky, nám to povedala sprievodkyňa už cestou z letiska a niekoľko jej kolegov to pri výletoch po Čiernej Hore ešte zopakovalo. Každý národ je hrdý na niečo iné, ale Čiernohorci sú hrdí na svoju lenivosť. Z desiatich čiernohorských prikázaní aspoň štyri najlepšie: „Keď uvidíš, že niekde jedia a pijú, pridaj sa.“ „Keď uvidíš, že pracujú, uhni, aby si neprekážal.“ „Odpočívaj cez deň, aby si v noci mohol spať.“ „Nepracuj – práca zabíja!“

Už od stredoveku, keď sa odbojní Čiernohorci stiahli do hôr a Osmanská ríša ich územie nikdy neovládla, bola spoločnosť rozdelená na mužov, ktorí bojujú, a ženy, ktoré pracujú a starajú sa o rodinu. Do značnej miery to platí dodnes, keď už muži síce nebojujú, ale tvrdo pracovať sa mnoho z nich ešte nenaučilo.

