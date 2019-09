Kašľať na nebankovky, investovať sa oplatí do autobusov

18.09.2019, 09:30 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Dnešok odvážnym investorom veľmi nepraje. Veľmi nízke a v mnohých prípadoch záporné úroky nútia ľudí pokukovať po nových a originálnych možnostiach, ako peniaze zhodnotiť.

Príbeh mestskej hromadnej dopravy v Martine ukazuje, že práve prevádzkovanie MHD môže byť skvelou a bezpečnou biznisovou príležitosťou. Človek totiž dostane od objednávateľa zmluvu na desať až pätnásť rokov, kompenzáciu straty a dokonca prísľub primeraného zisku.

Nie je to nelegálne. Naopak, často je to jediný spôsob, ako nenechať mnohé obce úplne odrezané od sveta. No aj v rámci týchto služieb vo verejnom záujme by malo platiť, že samosprávne peniaze sa nebudú rozhadzovať. Ak na to nemá chuť prevádzkovateľ, malo by si to ustrážiť aspoň mesto.

Ale to, čo sa udialo s autobusovou stanicou vo Vrútkach, naznačuje, že niektorí ľudia z bývalého vedenia mesta majú hlavu len na to, aby mali na čom nosiť klobúk. Všetko sa začalo pred pätnástimi rokmi, keď Vrútkam pripadol neférovo vysoký podiel na dotovaní MHD a mesto ho nevládalo platiť. Prečo to vtedajší primátor Ľubomír Bernát dopustil, zostáva záhadou.

