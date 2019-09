Nesmejte sa Andrejovi Dankovi, má totiž pravdu

Malá kvízová otázka: Ktorá strana si pred poslednými voľbami uviedla do volebného programu ako jeden z kľúčových cieľov vyrovnaný a perspektívne až prebytkový rozpočet? Správna odpoveď znie: SNS. Lenže Andrej Danko za štyri roky pri moci zistil, ako chutia stámilióny eur z verejných zdrojov, ktoré jeho nominanti môžu smelo míňať na akékoľvek projekty, ktoré pretlačia cez vládu. Za všetky príklady stačí spomenúť megalomanské nákupy ministra obrany, ktorý ešte aj pár mesiacov pred voľbami navrhuje prijať záväzky za viac ako miliardu eur. A to všetko v situácii, keď je jasné, že Slovensko nesplní svoj cieľ vyrovnaného štátneho rozpočtu.

18.09.2019, 09:30 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Andrej Danko však nesklamal a v Rádiu Expres všetkým vysvetlil, ako sa treba (pred voľbami) na veci dívať. Slovensko by podľa neho nemalo trocháriť a malo by si požičať ešte aspoň päť až sedem miliárd eur. Veď dlhová brzda je „blbosť“, vyrovnaný rozpočet nie je „fetiš“ a treba konečne rozbehnúť dostavbu diaľnic a nemocníc.

Andrej Danko má pravdu. Ekonomické parametre hospodárenia štátu nemôžu byť fetišizované a zodpovední politici by sa vždy mali snažiť citlivo vyvažovať ambíciu fiškálnej zodpovednosti a potreby rozvoja krajiny. Napríklad Nemecko je pod veľkým domácim i zahraničným tlakom, aby opustilo svoju dlhodobú politiku „black zero“, teda rozpočtu v čiernych číslach. Berlín tradične škrtí výdavky, a tak sa nemecké diaľničné mosty rozpadávajú, železnice meškajú, školstvo zaostáva a armáda upadá. Nedávno sa objavili úvahy, že vláda Angely Merkelovej skutočne cúvne a prikývne na nový dlh v objeme desiatok miliárd eur, aby pomohla vybraným regiónom zvládnuť náročnú transformáciu uhoľnej ekonomiky na obnoviteľné zdroje.

Lenže Slovensko nie je Nemecko a jeho hlavným problémom paradoxne nie je nedostatok peňazí. Ak by slovenské verejné zdroje tiekli zmysluplným smerom a nestrácali sa v korupčných dierach úplatkov, krajina by už dávno fungovala o tri triedy lepšie. A netreba zabúdať ani na fakt, ktorý dlhodobo brzdí aj čerpanie eurofondov – Slovensko nie je schopné pripraviť zásobník kvalitných projektov za miliardy eur. Bolo by však veľkým podcenením Andreja Danka myslieť si, že to pre neho predstavuje problém. Návrhy smelo strieľa od pása, čo ukázal aj pri zákone o osobitnom odvode pre reťazce. Keby mu koaliční partneri schválili navýšenie dlhu, nepochybne by do rána prišiel s priehrštím skvelých nápadov, ktoré by sa dali za miliardy eur obstarať, či už by to bol stratový národný letecký a lodný dopravca, alebo tridsaťmetrový stožiar s vlajkou pred každú budovu štátnej inštitúcie na Slovensku.