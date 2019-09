Nízke úroky ohrozujú garantované dôchodkové fondy

Čoraz viac štátov, ale aj firiem vydáva dlhopisy so záporným výnosom. Namiesto toho, aby na nich investor zarobil, je vopred isté, že prerobí. Podobne viaceré banky v Európe už dávajú veľkým vkladateľom záporné úroky. Sankcionujú ich tak za to, že si u nich uložia peniaze.

24.09.2019

Kým bežní ľudia, ktorí chcú zhodnotiť svoje peniaze, sa buď zmieria s nulovým či záporným úrokom, alebo budú hľadať produkt, ktorý je síce rizikovejší, no prinesie vyšší výnos, pre dôchodkové spoločnosti môže takéto nastavenie predstavovať vážny problém.

Každý správca v druhom pilieri musí povinne viesť dlhopisový garantovaný fond. A v ňom musí ručiť za to, že sa peniaze sporiteľov neznehodnotia. Ak by sa tak stalo, musí im z vlastných peňazí doplatiť prípadnú stratu.

Účelom dlhopisových fondov je predovšetkým chrániť úspory a nie zarábať

Len čo dôchodková spoločnosť kúpi dlhopis so záporným výnosom, zaknihuje si do budúcnosti istú stratu. Ak by takýchto dlhopisov bolo veľa, mohlo by to znamenať, že v mínuse bude celý fond. „Skutočne, pokiaľ má desaťročný slovenský dlhopis výnos do splatnosti −0,3 percenta ročne, a fond by bol zložený iba z takýchto dlhopisov, po desiatich rokoch by mal fond s istotou záporný výnos,“ tvrdí vedúci oddelenia riadenia investícií VÚB Generali Igor Vilček.

Správcovské spoločnosti sa obávajú najmä toho,

