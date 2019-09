Považujem to za dobrú lekciu

Najskôr odišiel z Číny do Južnej Ameriky a pred dvoma rokmi sa aklimatizoval na európsku kultúru v českej pobočke.

18.09.2019, 09:31 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Odtiaľ prešiel začiatkom tohto roka do slovenskej Huawei Consumer Business Group. A ihneď musel zamestnancom aj lokálnym médiám vysvetľovať, čo vlastne znamená terajšia kríza. Vznikla po pridaní čínskeho gigantu na čiernu listinu spoločností, ktoré nemôžu v Spojených štátoch predávať, ale ani nakupovať. Okrem komponentov na výrobu smartfónov softvér od Googlu, teda Android. Thomas Liu vysvetľuje, ako vidí budúcnosť ich mobilov a celej firmy, ktorá sa dostala v obchodnej vojne medzi mlynské kamene.

Čo je pravdy na obvineniach zo spolupráce s čínskou vládou alebo na odchytávaní dát zo sietí postavených na platforme Huawei?

Nie sme čínska firma, sme globálna spoločnosť a chceme mať zákazníkov, ktorí sú prepojení po celom svete. Ak by sme nejako podkopávali ich dôveru, tak by sme nemohli fungovať. A nemáme žiadnu povinnosť poskytovať dáta svojich zákazníkov po celom svete čínskej vláde a nikdy by sme to ani nespravili. Toto tvrdenie podporujú analýzy od troch nezávislých právnických kancelárií z Nórska, zo Spojeného kráľovstva a z Číny. Všetky tri dospeli k rovnakému záveru – že takýto záväzok Huawei ako globálnej firmy k čínskej vláde neexistuje.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť