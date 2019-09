Rekreačné poukazy tlačia firmy k múru

18.09.2019, 09:30 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Zaviesť rekreačné poukazy pre zamestnancov aj vo firmách, ktoré majú 49 a menej zamestnancov. Slovenská národná strana presadzuje, aby na ne od januára 2021 povinne mali nárok všetci. Ak návrh prejde do praxe, dotkne sa to aj hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach.

Ako pre TREND prezrádza jeho riaditeľ Miroslav Godál, hotel patrí medzi menšie ubytovacie zariadenia a zamestnáva 42 ľudí. „Som zástancom toho, aby takéto poukazy boli dobrovoľné. Keď nás štát k niečomu núti, nevytvára to zdravé podnikateľské prostredie,“ dodáva M. Godál. Podotýka, že už teraz je finančná záťaž firiem príliš vysoká – rôzne príplatky, zvyšovanie minimálnej mzdy a navyše uvedený príspevok. „Dobrá vec však je, že ľudia môžu využiť pobyt na Slovensku a podporiť tak slovenský trh,“ objasňuje riaditeľ.

Dovolenkujeme častejšie

Pre zamestnancov je takýto príjem oslobodený od daní i odvodov. Z oprávnených výdavkov do päťsto eur ročne zamestnávatelia preplatia 55 percent zo sumy, maximálne 275 eur, a zamestnanci zvyšných 45 percent, teda 225 eur. V súčasnosti majú povinnosť poskytovať rekreačné poukazy firmy s viac ako 49 zamestnancami, a to tým z nich, ktorí v spoločnosti pracujú aspoň 24 mesiacov. Už o rok ich možno budú dostávať všetci. Podľa Zuzany Skopcovej z tlačového odboru SNS robiť závery je zatiaľ predčasné. Podľa nej pri takýchto príspevkoch nejde iba o selektívnu podporu jedného odvetvia, pretože na cestovný ruch sa napája množstvo dodávateľských a odberateľských odvetví. Ľudia sa neobmedzujú už iba na jednu rekreáciu počas hlavnej sezóny. „Poskytovanie príspevku privádza návštevníkov aj do okrajových regiónov, vplýva na rast spotreby tovarov a služieb od miestnych producentov,“ spresňuje pre TREND Z. Skopcová.

Diktovanie podmienok

Z hľadiska počtu tvoria malé firmy do 50 zamestnancov väčšinu podnikateľského prostredia na Slovensku. Na rozdiel od korporácií nemajú finančnú podporu nadnárodnej materskej spoločnosti, preto musia viac myslieť na tvorbu rezerv.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť