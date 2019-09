Zachráni nás tlačenie peňazí?

V roku 2012 zastihlo krajiny eurozóny horúce leto. Dlhová kríza hrýzla okrem Grécka aj ostatné periférne krajiny. Ich dlhopisy nevedeli nájsť dno, napriek tomu politici neboli schopní dohodnúť sa na spoločnom postupe, ako menovú úniu vyviesť z krízy. Budúcnosť eurozóny bola neistejšia než kedykoľvek predtým. Finančné trhy a mnohí ekonómovia sa obávali jej rozpadu.

Panel expertov britského denníka Independent tvrdil, že budúcnosť Únie nemusí existovať. Väčšina opýtaných ekonómov bola skeptická, napríklad americký profesor Newyorskej univerzity Nouriel Roubini povedal: „Eurozóna je vykoľajenie vlaku v spomalenom zábere. (...) Existuje 50-percentná možnosť, že do troch až piatich rokov sa eurozóna rozpadne.“

Prvá bazuka

No počas najhorúcejších júlových dní sa situácia odrazu zmenila. Stačili na to dve vety prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho: „V rámci nášho mandátu je ECB pripravená spraviť pre zachovanie eura všetko, čo bude treba. A verte mi, bude to stačiť.“

Finančné trhy nepotrebovali viac presviedčania. Okamžite začali masívne nakupovať dlhopisy periférnych krajín. Napriek tomu, že o pár týždňov neskôr prišla centrálna banka s programom, ktorý mal umožniť nakupovanie vládnych dlhopisov pod tlakom, už ho nebolo treba – nikdy nebol v skutočnosti použitý. Na záchranu eurozóny stačili slová centrálneho bankára.

