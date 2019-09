Zapadákovy – aj keď  v centre

18.09.2019, 09:31 | Michal Janko

Mestá odrezané od sveta nájdeme aj uprostred krajiny

Keď chce ísť Zvolenčan do krajského mesta, stačí mu na to štvrťhodinka. A môže si vybrať z desiatich spojov za hodinu. V Banskobystrickom kraji však leží aj okresné mesto Revúca. Jej obyvatelia potrebujú na cestu do srdca regiónu takmer dve hodiny: spoj im premáva len štyrikrát za pol dňa a ešte musia väčšinou prestupovať. Cesta autom nie je oveľa lepšia, pretože Revúcej sa zďaleka vyhýbajú diaľnice aj cesty prvej triedy.

Takéto kontrasty odhalila analýza dopravnej dostupnosti slovenských krajských miest pre ľudí zo sídel s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, ktorú pre TREND Analyses spracoval český Deník Data. Nedostatok vlakových a autobusových spojení s regionálnymi centrami pritom netrápia len malé mestá. Podobne slabú ponuku ako Revúca má napríklad aj štyrikrát väčšia Prievidza. Obe mestá sú typickými vnútornými perifériami – síce ležia v centre Slovenska, ale zároveň pri hraniciach krajov.

Ak zohľadníme aj počet obyvateľov a vzdialenosť miest od krajskej metropoly, vyjde ako najzapadnutejšia obec na Slovensku 34-tisícové Komárno. Hoci ho s Nitrou spája železnica aj cesty prvej triedy vedúce takmer po rovine, veľmi riedkou verejnou dopravou trvá cesta minimálne pol druha hodiny. Naopak, najlepšie spojenie do krajských miest majú obyvatelia Považia a Pohronia. Obomi ľudnatými údoliami vedú frekventované rýchlikové trate aj diaľnice. Napríklad z Kysuckého Nového Mesta trvá cesta vlakom do Žiliny len desať minút. Vo všedný deň dopoludnia premávajú viac ako štyri desiatky spojov.

