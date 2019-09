Diaľnice chudobných ostanú deravé

25.09.2019, 09:11 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Opravy ciest majú jeden zásadný nedostatok – fotiť sa pri strihaní červenej pásky na novom úseku diaľnice je omnoho lákavejšie, než liať peniaze do výtlkov. A politickú samoľúbosť neprebijú odborné argumenty ani hrozivé čísla štatistík. A tak sa veselo „investujú“ stovky miliónov do krkolomných diaľničných riešení, ktorými sa ani za štvrťstoročie nepodarilo prepojiť oba konce republiky, kým v najmenej rozvinutých regiónoch pripomínajú aj tie najlepšie cesty tankodróm.

O to viac prekvapilo, keď sa zo štátnej kasy vlani vykotúľalo 200 miliónov eur na opravu ciest prvej triedy. Doposiaľ nevídaná štedrosť chvíľu pôsobila, akoby sa desaťročia zanedbávaná infraštruktúra konečne predrala na svetlo záujmu. Príbeh však ani tentoraz nemá šťastný koniec a ambiciózny plán zakapal na nedomyslenej súťaži. Prihrať všetky zákazky rovno veľkým cestárskym spoločnostiam síce nie je úplne fér, ale predsa len ľahšie, ako pustiť na stavenisko neznáme malé firmy. Žiaľ, nevyšlo to a opravovať nakoniec nesmie nikto.

Najsmutnejšie na tom však je, že ani zdanlivo štedrá dvestomiliónová finančná injekcia by na vyliečenie ciest prvej triedy nestačila. Tých päťsto kilometrov, ktoré mala vláda v pláne za túto sumu v priebehu štyroch rokov opraviť, netvorí ani polovicu vozoviek, ktoré sú dnes v nevyhovujúcom a havarijnom stave. A kým štedré tendre padajú, toto číslo každým rokom ďalej rastie. A to ešte nezahŕňa stovky mostov na týchto cestách, ktoré akoby stáli už len zo zvyku. Na efektívne zlepšenie stavu ciest prvej triedy by totiž bola potrebná až desaťnásobná suma.

Slovenská správa ciest, ktorá má tieto ťahy na starosti, často čelí kritike, no v skutočnosti nemá ani šancu ich odstrániť. S ročným rozpočtom na opravy vo výške priemernej ceny kilometra diaľnice nezvláda udržať ani len súčasný biedny stav. Cesty prvej triedy sú pritom neraz súčasťou medzinárodných tranzitných trás, ich vozovky teda derú aj kolesá ťažkých kamiónov. Na vine nie sú ani tak dopravcovia, ktorí za prejazd musia platiť mýto. Napriek tomu, že až tretina z viac než dvesto miliónov sa ročne na mýte vyberie práve na cestách prvej triedy, zisk smeruje k diaľničiarom. Tí v porovnaní so Slovenskou správou ciest spravujú len desatinu, navyše prevažne nových vozoviek. Financovaniu cestárskych opráv zúfalo chýba efektívny a spravodlivý vzorec. A v predvolebnú jeseň začína byť jasné, že ani táto vláda nebude tou, ktorá ním rovnicu opráv rozbitých ciest vyrieši.