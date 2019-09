Drahá Bratislava skončí bez učiteľov a policajtov

25.09.2019, 09:11 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Slavomír Lichvár zo Starej Ľubovne už trinásť rokov učí angličtinu na jednej z bratislavských základných škôl.

Po trinástich rokoch sa rozhodol pre radikálnu zmenu a návrat do regiónu. Spolu s rodinou sa za učiteľským remeslom presúva do Košíc. „Už je to finančne neudržateľné. Za slobodna mi neprekážalo bývať s inými ľuďmi v podnájme a plat mi vystačil aj na iné výdavky, ale s rodinou si už život z učiteľského platu neviem predstaviť,“ vysvetľuje mladý angličtinár.

Košice si vybral pre možnosť učiť v škole, ktorá mu je blízka, ale najmä pre ceny nehnuteľností, ktoré sú o tretinu nižšie ako v hlavnom meste. Jeho rozhodnutie nezmenilo ani pripravované zvýšenie platov o desať percent, ktoré pocítia všetci zamestnanci štátnej správy od januára budúceho roka. „Na prvý pohľad je pekné, že sa plat učiteľov dvíha, ale v Bratislave to nestačí, keďže rastú aj platy v súkromnom sektore a úmerne tomu sa zvyšujú ceny,“ hovorí S. Lichvár. Podobnú cestu – odchod z Bratislavy do menšieho mesta alebo na vidiek z dôvodu nižších nákladov – zvolili v uplynulých piatich rokoch aj traja jeho kolegovia zo školstva, všetko muži s rodinami.

Jeden plat, dva životy

Niet sa čomu čudovať. Tabuľkový plat učiteľa je rovnaký v Bratislave, Galante aj v Revúcej. Škola pri výpočte platu zohľadňuje len zákonom určenú tabuľku a odučené roky. Na množstve a kvalite vykonanej práce či na sídle školy takmer nezáleží. No kým v Bratislave stojí starší trojizbový byt asi 140-tisíc eur, v Galante len 80-tisíc a v Revúcej dokonca 35-tisíc eur. Pre učiteľa je teda z finančného pohľadu výhodnejšie pôsobiť v chudobných regiónoch Slovenska, lebo výdavky na bývanie má v porovnaní s Bratislavou sotva polovičné.

