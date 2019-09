Konkurenčný sklársky sektor sa drží vlny rastu

25.09.2019, 09:11 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Slovenským sklárom vlaňajšok prial. Až na lídra, spoločnosť Johns Manville, a niekoľko menších firiem si všetky podniky udržali rastový trend. Jedenásť zo štrnástich zvýšilo tržby. Aj samotný, hoci neveľký sektor slovenského priemyslu rastie v tržbách šiesty rok v rade. Sklári v roku 2018 medziročne zamestnali viac ľudí. Celkovo ich podľa Štatistického úradu SR v odvetví pracovalo 4 500, teda približne o jeden a pol percenta viac ako predvlani. Zvýšila sa aj mzda sklárov priemerne na 1 295 eur, čo je nárast o viac ako sedem percent oproti predvlaňajšku.

Trnava naďalej klesá

Jedine trnavský sklársky gigant a výrobca sklených vlákien Johns Manville Slovakia zaznamenal aj v minulom roku pokles tržieb o viac ako štyri a pol percenta na 135 miliónov eur. Čistý zisk firmy patriacej do portfólia investičnej skupiny Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta medziročne klesol na 18,5 milióna eur, teda zhruba o päť a pol percenta.

Spoločnosť však investovala do zefektívnenia výroby, keď vlani avizovala investíciu do linky na spracovanie odpadu. Linka má mať kapacitu 24-tisíc ton ročne. Výšku investície fabrika nezverejnila, nezvyšuje ani počet zamestnancov. Spotreba surovín na výrobu sklených vlákien by sa mala novou investíciou znížiť až o desatinu. Líder sklárskeho trhu na Slovensku však v ďalšom období očakáva rast cien i predaja, čo by mohlo jeho výsledky zlepšiť. Ekonomiku podniku vo veľkej miere ovplyvňuje čínsky dovoz sklených vlákien, ale ten v Európe podlieha clám.

Malacká výroba opäť rastie

Dvojka trhu, ktorou bola aj vlani spoločnosť RF z Malaciek, pokračovala v raste. Podarilo sa jej zvýšiť tržby takmer o deväť percent ,na 99 miliónov eur. O viac ako 13 percent, na 3,3 milióna eur, vzrástol aj jej čistý zisk. Tieto čísla už neprekonávali rekordy v raste, ktorý spoločnosť, zaoberajúca sa spracovaním sklených komponentov pre automobilový priemysel, dosahovala v roku 2017. Vlani avizovala investície do rozšírenia kapacít a nových projektov za dva milióny eur, pričom značná časť mala smerovať do optimalizácie logistiky, pracovísk a IT.

