Ľahkému priemyslu dominovali obuvníci

Pre najväčšie odvetvie ľahkého priemyslu, ktorým je obuvníctvo, bol aj minulý rok pozitívny. Takmer celá slovenská obuvnícka špička si výrazne polepšila. Tržby rastú už piaty rok po sebe a dosiahli 646 miliónov eur pri medziročnom raste 1,6 percenta. Štyri roky rastie aj export, ktorý pokrýva takmer 91 percent tržieb. Počet pracovníkov však oproti predchádzajúcemu roku klesol.

Tržby vlani poskočili aj v textilnom a odevnom priemysle, no firmy sa musia boriť s lacnými produktmi z Ázie na jednej strane a prudko sa zvyšujúcimi nákladmi na strane druhej. Textilný priemysel zaknihoval tržby 341 miliónov eur, medziročne o tri percentá vyššie. Odevný priemysel utŕžil 290 miliónov eur, medziročne o dva milióny eur viac.

Zisk najväčších obuvníkov rástol

Najväčšiemu obuvníckemu hráčovi Riekeru v roku 2018 poskočil zisk o dva a pol percenta a tržby o viac ako dve percentá. Celkové tržby 185 miliónov eur boli dokonca mierne vyššie než ročné tržby Rialta a Gabora dohromady. Tržby za produkty vyrobené vo Vietname však mnohonásobne prevyšujú hodnotu tých z výroby na Slovensku. S vietnamskou sestrou spolupracuje Rieker od roku 2008. Firma patrí pod švajčiarsky Rieker Holding, hotové výrobky tradične predáva spriaznenej spoločnosti IS International Sourcing AG. Čistý zisk komárňanského producenta topánok sa po troch rokoch dostal na hodnotu 2,29 milióna eur.

Na druhom mieste z hľadiska tržieb sa úspešne udržala obuvnícka spoločnosť Rialto kontrolovaná talianskym kapitálom. V sledovanom období takmer zdvojnásobila zisk na 3,9 milióna eur. Tržby jej stúpli o necelých sedem percent, na 96,5 milióna eur. Produkty v súčasnosti vyrába v štyroch vlastných výrobných závodoch: v Bošanoch, Nitrianskom Pravne, Handlovej a v Sobranciach. Ich produkcia však nie je určená pre slovenský trh. Všetka obuv zo závodov Rialto smeruje do krajín západnej Európy, USA, Číny, Japonska a do Kanady. Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti, ale aj stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a úrokmi. Rialto očakáva tento rok viac objednávok, no v otázke nárastu výroby je opatrnejšie oproti vlaňajšku a odhaduje rast na úrovni piatich percent.

