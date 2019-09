Majster poriadok je symbolom špiny

Predseda Smeru-SD má starosť o občanov našej krajiny. Trápi ho, ako na ich rozhodovanie vo voľbách vplývajú prieskumy verejnej mienky. Vážne vyhlasuje, že prieskumné agentúry s výsledkami manipulujú, a tým nekalo ovplyvňujú voličov. Ako jediný dôkaz spomenul prípad nemenovanej agentúry, ktorá sa vo svojom prieskume „sekla“ o jedenásť percent.

Robert Fico je zjavne v stave, keď mu pohľad na každý ďalší prieskum stagnujúcich preferencií jeho strany trhá na kusy nádeje na akúkoľvek politickú budúcnosť. Nikdy sa nenaučil brať svoje prehry s nadhľadom a možné následky straty moci môžu mať pre neho aj fatálne následky. Keďže už pochopil, že ani miliardový sociálny balíček by nezastavil jeho postupnú politickú degradáciu, najradšej by všetky prieskumy zrušil, aby sa nemusel dívať na svoj pomalý koniec v priamom prenose. Keďže v európskej demokratickej krajine to nemá ako presadiť, musí svoju frustráciu krotiť a ventilovať si ju miernejším spôsobom. A tak oznámil, že by podporil posunutie moratória na predvolebné prieskumy aj na šesťdesiat dní pred konaním volieb.

Žiadne racionálne zdôvodnenie takéhoto kroku však neexistuje. Voliči sa rozhodujú na základe zhluku faktorov, ktoré sú väčšinou emocionálneho charakteru. Ak by za snahou obmedziť prieskumy stála úprimná snaha oklieštiť možnosti manipulácie verejnosti, predseda Smeru by musel zaútočiť predovšetkým na predvolebné kampane plné prázdnych sľubov a falošných hrozieb. A v neposlednom rade by si musel sám vstúpiť do svedomia, pretože on osobne je majstrom manipulácie verejnej mienky. Dokázal to už pri vstupe do politiky, keď sa v insitnom videu predstavoval aj „Majster poriadok,“ ktorý navždy odstráni zažratú politickú špinu, ktorú predstavovali podobizne Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu. Namiesto novej čistej politiky však hneď vo svojej prvej vláde vytiahol už takmer do čista vypratého V. Mečiara späť k moci a postupne za viac ako desať rokov vlády Smeru dokázal krajinu dostať na úroveň mafiánskeho štátu.

Schopnosť šikovne siahnuť po vhodnej manipulácii Robert Fico nikdy počas svojej politickej kariéry nestratil. Práve naopak – čím viac mu tieklo do topánok, tým viac sa uchyľoval k vhodnému ohýbaniu reality a šíreniu konšpirácií. Z Andreja Kisku sa snažil vyrobiť scientológa a z organizátorov protestov Za slušné Slovensko Sorosove deti. Lenže zásadne otočiť správanie voličov nedokázal rovnako, ako to nedokážu prieskumy verejnej mienky. Stačí si spomenúť na sľubné preferencie atakujúce hranicu siedmich percent, z ktorých sa pred voľbami v roku 2012 tešilo hnutie 99%-občiansky hlas. Povolebná realita však priniesla studenú sprchu v podobe výsledku pod hranicou dvoch percent. Je nepochybné, že volebný prieskum môže zle odhadnúť budúcu realitu, ale šancu zmanipulovať ju má minimálnu.