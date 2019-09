Megatender dostal stopku, rozbité cesty ostávajú

Rozhodnutie investovať do opráv kriticky rozbitých ciest prvej triedy 200 miliónov eur nad rámec bežného rozpočtu Slovenskej správy ciest (SSC) zaznelo prvýkrát v závere minulého roka.

25.09.2019, 09:11 | Vlado Maťo

„Som rád, že sa pánovi ministrovi podarilo na nasledujúce štyri roky vyčleniť s pánom ministrom financií z rozpočtu špeciálnu injekciu v objeme dvesto miliónov eur na obnovu a údržbu ciest prvej triedy,“ pochválil v závere minulého roka ministra dopravy Árpáda Érseka premiér Peter Pellegrini. Nevídane štedrý plán opráv sľuboval výmenu 130 kilometrov vozovky počas každého z nasledujúcich štyroch rokov vrátane toho aktuálneho. Blíži sa však koniec septembra a záver poslednej stavebnej sezóny úradujúcej vlády a zo sľubovaných opráv nie je nič.

Správcom ciest prvej triedy, ktoré spájajú krajské mestá, hraničné priechody a sú nezriedka významné aj pre medzinárodný tranzit, je SSC. Štátna firma vďaka mimoriadnemu balíku peňazí vyhlásila verejnú súťaž ešte v máji tohto roka. Chcela ju stihnúť čo najrýchlejšie a bez prieťahov, pravidlá tendra preto nastavila prísne. Požiadavky na uchádzačov sa však ukázali natoľko vysoké, že menšie firmy ich nemohli splniť. Prvý náznak problému prišiel už na konci júna. Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) prišli námietky, spustil kontrolu a plynutie všetkých lehôt v tendri zastavil. Koniec leta priniesol aj finálny verdikt kontrolórov: podmienky tendra sú diskriminačné a porušujú zákon. SSC dostala príkaz súťaž za opravu rozbitých ciest zrušiť.

Ušité pre extra veľkých

Deklarovaným cieľom SSC bolo prekonať tradične komplikovaný proces obstarávania s čo najmenšími problémami. Opravu 150 úsekov ciest naprieč ôsmimi krajmi sa preto rozhodla obstarať jednou veľkou súťažou. Z tej mala vzísť trojica uchádzačov, ktorí by podpísali rámcovú zmluvu. O práce na konkrétnych úsekoch by následne súperili už len oni formou elektronickej aukcie podľa toho, ktorá z trojice firiem by ponúkla za konkrétny úsek najlepšiu cenu. Práve táto forma súťaže mala byť zárukou flexibility a rýchlosti.

