O kúpe automobilu rozhodujú aj dane

Podnikatelia majú viacero možností, ako si zaobstarať firemné auto. Okrem klasiky – jeho kúpy – môžu využiť aj operatívny lízing. V takom prípade vozidlo nevlastnia, len si ho dlhodobo prenajímajú.

Výhodou obstarania auta „na firmu“ je veľké množstvo výdavkov, ktorými možno výhodne ovplyvniť základ dane. Vybrať si spôsob jeho financovania však býva často zložité. Máte viac možností, akú formu zvoliť. „Pri kúpe máte účtovne vozidlo okamžite v súvahe. No musíte si na to vyčleniť čas a osoby, ktoré vyriešia rôzne úkony spojené napríklad s dohodovaním zmlúv so servismi, pneuservismi či poisťovňami,“ objasňuje pre TREND výkonná riaditeľka spoločnosti Business Lease Slovakia Lucia Čišková. Takouto kúpou sa zaťaží aj „cash flow“ firmy a náklady treba rozdeliť do viacerých rokov vo forme odpisov.

Kedy finančný či operatívny lízing?

Auto sa bez ohľadu na trvanie lízingu odpisuje štyri roky. Pri finančnom lízingu sa používa outsourcing financovania pri obstaraní, no nie na správu vozidla. Operatívny lízing umožňuje financovať a spravovať auto či vozový park bez investovania vlastných financií. Klient platí len dohodnuté pravidelné mesačné splátky, v ktorých je zahrnutý nájom, komplexné služby, servis i pneuservis. „V podstate firma financuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla, teda nie celú jeho hodnotu,“ dodáva L. Čišková.

V súčasnosti firmy začínajú riešiť prípravu vozidiel na zimné obdobie. A to najmä vtedy, ak ich majú v majetku či na finančný lízing, pričom ich správu zabezpečujú samy. „Ak využívajú operatívny lízing, túto starostlivosť rieši lízingová spoločnosť,“ podčiarkuje L. Čišková. Nemenej dôležité je tiež naplánovať si náklady na vozový park na ďalší rok.

